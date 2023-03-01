Christoph Weber McKinsey-Berater leitet Transformation im Allianz-Konzern

Versicherungsvertrieb ohne Vermittler – über das Internet ohne Umweg an den Endkunden: Mit dem Geschäftsmodell der Direktversicher will eine Tochtergesellschaft des Allianz-Konzerns nicht weniger als „bester Online-Versicherer Europas werden“. Dafür stocken die Münchener ihr Management weiter auf.

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Christoph Weber arbeitet ab März 2023 als Chief Transformation Officer und Generalbevollmächtigter bei der Allianz Direct, die bis vor drei Jahren noch als Allsecur firmierte. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Transformation, Strategie und Business Model Design sowie digitale Partnerschaften der auf Innovationen setzenden Tochtergesellschaft des Münchener Konzerns.

Weber ist bislang als Associate Partner bei McKinsey & Company tätig. In dieser Funktion war er Mitglied des Berater-Teams für die europäische Versicherungs- und Asset-Management-Branche. Außerdem verantwortete er unter anderem Projekte zur Strategie, Transformation und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Plattformen für international tätige Versicherer.

Langjährige Erfahrung bei McKinsey gesammelt

„Mit seiner langjährigen Erfahrung aus seiner Tätigkeit bei McKinsey, in der er Versicherer weltweit bei ihren Business- und Technologie- Transformationen unterstützt hat, ist er eine großartige Ergänzung unseres Managementteams“, kommentiert Philipp Kroetz die aktuelle Personalie. Er trägt als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung für das Allianz-Geschäft mit Direktversichererungen.

Ebenfalls im Vorstand sitzen neben Kroetz noch Birgit Bacher und Philip Hoffman. Neu ins Management kam vor kanpp einem Jahr Technik-Chef Anian Haager, der ab sofort als Chief Product Officer für den Bereich Motor zuständig ist. Er konzentriert sich in diesem Amt darauf, die entsprechende Plattform der Allianz-Gruppe weiterzuentwickeln.

Ziel: „Bester Online-Versicherer Europas“ werden

Im Juni vorigen Jahres startete mit Nils Stamm auch ein neuer Marketing- und Vertriebschef sowie Generalbevollmächtigter bei dem Direktversicherer. Er verantwortet die Bereiche Vertrieb, Marketing, Digitale Dienstleistungen und Kundenerfahrung für alle Märkte von Allianz Direct. In den fünf Jahren zuvor war er als Digital-Chef bei der Telekom Deutschland tätig.

Bereits einen Monat später gaben Allianz Direct und Check24 ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Produkte des Online-Versicherers der Münchener Allianz-Gruppe sind ab September wieder vollständig auch in den Tariflisten des Online-Vergleichsportals zu finden. Man wolle „bester Online-Versicherer Europas werden“, kündigte die Allianz-Tochter an.

Kfz-Policen der Allianz Direct für spanische Kunden

Zum Jahresende weiteten beide Partner ihre Zusammenarbeit auf Spanien aus. Den Anfang machen dort – wie in Deutschland – Kfz-Policen, die laut einer Umfrage von Bitkom Research (siehe Grafik) besonders oft online abgeschlossen werden: Die entsprechenden Versicherungen der Allianz Direct sind nun auch für spanische Kunden zugänglich, die sie über Check24 vollständig digital abschließen können.