McKinsey-Studie Was auf Europas Asset Manager zukommt

Die Vermögensverwaltungsbranche verzeichnete im Jahr 2023 schrumpfende Gewinne und zunehmend divergierende Wachstumstrends, heißt es nach der Erhebung von den McKinsey-Analysten. Diese Trends haben insbesondere die Kluft zwischen den Anbietern teils erheblich vergrößert.

Hier finden Sie alle wichtigen Kennziffern im kompakten Überblick.

Und hier die neun ausführlichen Erkenntnisse mitsamt Fazit, die McKinsey im Rahmen der Studie veröffentlicht hat:

1. Der Gewinn der Branche ist im Vergleich zum Allzeithoch um ein Drittel gesunken

Die Marktentwicklung im vierten Quartal verlieh dem Jahr 2023 einen glatteren Anstrich: Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg seit 2022 um rund 9 Prozent. Diese Politur ist jedoch nur oberflächlich. Ein Blick unter die Oberfläche zeigt eine Branche, die sich in einem Schrumpfungsprozess befindet. Die Gewinne der Branche sind das zweite Jahr in Folge gesunken und liegen nun 32 Prozent unter ihrem Allzeithoch von 2021.





2. Die Kluft zwischen den Besten und dem Rest hat sich vergrößert

Die Rentabilitätslücke zwischen den Vermögensverwaltern des obersten und des untersten Quartils hat sich vergrößert, mit einem Gewinnspannen-Delta von 28 Prozentpunkten (54 Prozent gegenüber 26 Prozent) im Jahr 2023. Das sind zehn Punkte mehr als im Jahr 2018.

Trotz des Gegenwinds ist es den Akteuren im obersten Quartil gelungen, ihre Erträge zu steigern und gleichzeitig die Kosten aktiv zu managen. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Unternehmen im unteren Quartil einen Rentabilitätsrückgang, da die Kosten stärker stiegen als die Einnahmen.

3. Passive Fonds wachsen weiterhin stärker als aktive, insbesondere in Jahren mit Marktvolatilität

Das Volumen passiver Fonds ist in den letzten zehn Jahren viel schneller gewachsen als das aktiver Fonds. Der Unterschied in den Wachstumsraten lag seit 2014 bei durchschnittlich 11 Prozent pro Jahr.

Diese Verlagerung hin zu passiven Fonds war in Jahren mit hoher Marktvolatilität sogar noch schneller: In den drei letzten Jahren mit erheblicher Marktvolatilität – 2018, 2022 und 2023 – belief sich die Differenz der gesamten Nettomittelflüsse zwischen passiven und aktiven Fonds auf rund 470 Milliarden Euro.

4. Die Privatmärkte sind in eine langsamere Ära eingetreten

Der makroökonomische Gegenwind hielt während des gesamten Jahres 2023 an. Höhere Finanzierungskosten und unsichere Wachstumsaussichten forderten ihren Tribut von den globalen Privatmärkten.

Das europäische Fundraising in Höhe von 243 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entsprach im Großen und Ganzen dem Gesamtwert von 2022 (-3 Prozent), lag aber um 27 Prozent unter dem Höchstwert von 2021, was vor allem auf den Nennereffekt zurückzuführen ist. Private Equity war die einzige Anlageklasse, die im Jahr 2023 einen Anstieg der Mittelbeschaffung verzeichnete (+57 Prozent), und einen Rekordwert für die Region erreichte.

Trotz des anhaltenden Gegenwinds deutet eine aktuelle McKinsey-Umfrage unter mehr als 300 LPs weltweit auf ein anhaltendes Engagement auf den Privatmärkten hin. 43 Prozent der Befragten erwarten eine Erhöhung ihrer Investitionen in den Privatmarkt in den nächsten drei Jahren.

5. Preis kann niedrige Performance bei festverzinslichen Wertpapieren abmildern, nicht aber bei Aktien

Aktive Rentenfonds haben ein erhebliches Potenzial, die schwache Wertentwicklung durch die Preisgestaltung abzumildern. Publikumsfonds in den drei besten Dezilen nach Gebühren verzeichneten seit 2021 Zuflüsse in Höhe von 83 Milliarden Euro, während andere Fonds Abflüsse in Höhe von 59 Milliarden Euro verzeichneten.

Im Gegensatz dazu sind die Mittelzuflüsse bei aktiven Aktienfonds leistungsabhängig: Die Fonds in den drei leistungsstärksten Dezilen verzeichneten im Zeitraum 2021 bis 2023 kumulierte Zuflüsse in Höhe von 83 Milliarden Euro, während andere Fonds Abflüsse in Höhe von 127 Milliarden Euro verzeichneten.

6. ESG am Scheideweg: geringeres Wachstum, aber einige Chancen



Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ist führend in Bezug auf den Anteil von ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Governance) an den verwalteten Vermögen. Im Jahr 2023 werden 20 Prozent der in EMEA in Investmentfonds gehaltenen Assets auf ESG entfallen, verglichen mit 1 Prozent in Nord- und Südamerika und 3 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum.

Aber selbst in EMEA ist das Wachstum ins Stocken geraten: ESG-Fonds sind seit 2021 jährlich nur um 1 Prozent gewachsen. Anders sieht es auf den privaten Märkten aus, wo Impact-/Dekarbonisierungsfonds weiterhin robuste Nettozuflüsse verzeichnen. Für Akteure mit einem differenzierten Angebot bieten sich nach wie vor attraktive Möglichkeiten, insbesondere angesichts des Bedarfs an mehr Kapital, um Netto-Null-Ziele zu erreichen.

7. Riesiges Potenzial nicht verwaltete Vermögenswerte, insbesondere der Ansturm auf Bargeld

Die Zinserhöhungen und die Marktvolatilität der Jahre 2022 und 2023 haben den Anteil der nicht verwalteten Finanzanlagen seit 2021 um etwa zwei Prozentpunkte erhöht. Das gesamte nicht verwaltete Vermögen, das jetzt bei knapp 70 Billionen Euro liegt, macht 73 Prozent des gesamten Finanzvermögens aus.

Wenn die Zentralbanken die Zinssätze senken – den Finanzmärkten zufolge vielleicht noch in diesem Jahr –, werden die beiseite gelegten Barmittel in Höhe von rund 22 Billionen Euro – etwa 20 Billionen Euro in Einlagen und 2 Billionen Euro in Geldmarktfonds – eine Chance darstellen.

8. Generative KI kurbelt die Produktivität an

Jüngsten Untersuchungen zufolge beläuft sich der Gesamtwert, der für die Vermögensverwaltungsbranche durch traditionelle und generative KI auf dem Spiel steht, auf etwa 60 Milliarden US-Dollar. Vermögensverwalter sollten sich das Potenzial vor Augen halten, das sich in den vier Bereichen Inhaltssynthese, Kodierung, kreative Inhaltserstellung und Kundenkontakt ableiten lässt, wobei Produktivitätssteigerungen von bis zu 80 Prozent bei der Extraktion von Inhalten, zum Beispiel beim Investment Research und der Kundenberichterstattung, genannt werden.

Die führenden Unternehmen gehen sogar noch weiter und transformieren Bereiche wie ihre Middle- und Back-Offices. Bevor die KI-Tools jedoch in größerem Umfang eingeführt werden, müssen die Risiken bewertet und angegangen werden.

9. Nach jahrelanger Unsicherheit wächst der Konsolidierungsdruck

Der Konsolidierungsdruck wächst als Reaktion auf die niedrige Effizienz, wobei das durchschnittliche Kosten-Ertrags-Verhältnis der westeuropäischen Vermögensverwalter seit 2021 um neun Prozentpunkte gestiegen ist, von 56 Prozent auf 65 Prozent.

Global gesehen waren die M&A-Aktivitäten unter den Vermögensverwaltern im Jahr 2023 jedoch auf dem niedrigsten Stand seit 2016. Insgesamt gab es 98 Deals, darunter 73 mit alternativen Vermögensverwaltern.

Die Verlangsamung erfolgte in einer Zeit der Unsicherheit und höherer Kapitalkosten, was darauf hindeutet, dass M&A-Aktivitäten zunehmen könnten, wenn sich das Vertrauen in die mittelfristigen Wirtschaftsaussichten verbessert. In der Zwischenzeit werden die Auswirkungen der erwarteten Zinssenkungen auf das Transaktionswachstum von Umfang und Tempo der Entscheidungen der wichtigsten Zentralbanken beeinflusst.

Fazit

Die McKinsey-Experten kommen auf Basis der Studie zu folgendem Schluss:

Die europäischen Vermögensverwalter sind mit Gewinnrückgängen, einer wachsenden Kluft zwischen den Besten und dem Rest, der Verlagerung zu passiven Anlagen in Jahren hoher Marktvolatilität und einer unterschiedlichen Wachstumsdynamik in den Bereichen Privatmärkte und ESG konfrontiert.

Um diese Veränderungen in Chancen umzuwandeln, müssen erhebliche Investitionen in das Geschäft getätigt werden. Dies stellt eine Chance für Vermögensverwalter dar, die sich so positionieren, dass sie in einer Branche, die sich im Umbruch befindet, erfolgreich sind.