30 Jahre M-Dax – und eine beeindruckende Bilanz: Der Mittelstandsindex übertraf langfristig sogar den Dax. Ein günstiger ETF macht den M-Dax jetzt noch transparenter zugänglich.

Der M-Dax feiert Jubiläum – und das ist mehr als eine nostalgische Randnotiz für Indexfans. Am 19. Januar 2026 wurde der Mid-Cap-Index 30 Jahre alt. In dieser Zeit hat er sich vom Ergänzungsindex des Dax zu einer eigenständigen Benchmark entwickelt, die vielen Investoren als direkter Zugang zum börsennotierten deutschen Mittelstand dient.

Mittelstandsindex mit 50 Mitgliedern

Dass der Blick auf die zweite Reihe historisch belohnt wurde, zeigt die Statistik eindrucksvoll: Seit seiner Einführung legte der M-Dax auf Total-Return-Basis um mehr als 1.000 Prozent zu – was einer jährlichen Rendite von gut 8,3 Prozent entspricht – und ließ im selben Zeitraum sogar den Dax hinter sich.

Dabei ist der M-Dax heute ein ganz anderer Index als bei seinem Start im Jahr 1996: Anfangs umfasste er 70 Unternehmen, inzwischen sind es 50 Mitglieder. Grund ist die Dax-Reform im Jahr 2021, durch die der Dax auf 40 Werte erweitert und der M-Dax wieder verkleinert wurde.

Doch gerade die regelmäßige Anpassung, Weiterentwicklung und regelbasierte Pflege des Index gilt als Teil des Erfolgsrezepts: Dadurch ist der M-Dax liquide investierbar und spiegelt strukturelle Veränderungen der deutschen Wirtschaft wider – vom klassischen Industrieland hin zu einem Mix aus Industrie, Dienstleistungen, Software, Informationstechnologie und zunehmend auch sicherheits- sowie infrastrukturlastigen Geschäftsmodellen.

Was macht den M-Dax so besonders?

Die Besonderheit des M-Dax liegt in seiner Positionierung zwischen den „Blue Chips“ des Dax und den Nebenwerten, die im S-Dax gebündelt werden. Er bildet die 50 größten Unternehmen unterhalb des Dax ab, gemessen am Streubesitz (Freefloat) und der daraus abgeleiteten Marktkapitalisierung, wobei die Titel – wie bei der Dax-Familie üblich – regelbasiert ausgewählt und vierteljährlich überprüft werden.

Für Investoren ist das attraktiv, weil Mid Caps häufig wachstumsstärker sind, als die reifen Großkonzerne, gleichzeitig aber bereits eine gewisse Marktstellung, Profitabilität und Kapitalmarktreife mitbringen. Das erklärt, warum der M-Dax auch als Spiegel der deutschen Wirtschaft „unterhalb der ganz großen Namen“ betrachtet wird.

Zudem ist der M-Dax historisch betrachtet ein Index, der Krisen zwar nicht verhindert, oftmals aber mit hoher Widerstandsfähigkeit und über kräftige Erholungsphasen auffiel. Die Deutsche Börse verweist im Jubiläums-Kontext daher auch darauf, dass der Index trotz Dotcom-Crash, Finanzkrise und Corona-Pandemie langfristig eine bemerkenswerte Gesamtrendite aufgebaut hat.

Kostengünstiger M-Dax-ETF von Amundi

Wer das Jubiläum zum Anlass nehmen will, sich den Index als Paket ins Depot zu holen, findet mit dem ausschüttenden Amundi M-Dax ETF (ISIN: FR0011857234) eine kostengünstige Anlagelösung. Der ETF wurde 2014 in Frankreich aufgelegt, die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei günstigen 0,20 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei über 300 Millionen Euro. Die jährliche Ausschüttung belief sich zuletzt auf gut 1,8 Prozent.

Physisch replizierend statt Swap

Spannend ist ein Detail, das leicht übersehen wird: Der ETF bildete die M-Dax-Performance über viele Jahre synthetisch per Swap ab. Im November 2025 hat der Anbieter Amundi die Replikationsmethode jedoch auf „physisch replizierend“ umgestellt. Das heißt, der ETF investiert seitdem direkt in die 50 M-Dax-Unternehmen.

Für viele Investoren ist das relevant, weil sich damit auch die Struktur des Kontrahentenrisikos verändert hat, so ist nun kein Swap-Risiko aus der synthetischen Replikation mehr vorhanden. Darüber hinaus wurde über die physische Replikation auch die Transparenz des Portfolios verbessert, ohne dass sich das Anlageziel der Indexnachbildung dabei verändert hat.

Wann der M-Dax typischerweise glänzt – und wann nicht?

Historisch tendieren Mid Caps dazu, besonders gut zu laufen, wenn das Marktumfeld positiv – also „Risk-on“ ist. Das ist meist der Fall bei sinkenden oder stabilen Zinsen, steigender Investitionsbereitschaft und einer Konjunkturerwartung, die über Rezessionssorgen dominiert. In einem solchen Umfeld kann der M-Dax seine Wachstums- und Innovationskomponente ausspielen. Da viele Unternehmen auch international agieren, kann ein freundliches globales Umfeld ebenfalls helfen.

Schwieriger wird es typischerweise in Marktphasen, in denen sich die „zweite Reihe“ als besonders zinssensitiv erweist: also bei stark steigenden Renditen, Kreditrestriktionen oder Konjunkturbrüchen, die vor allem zyklische Geschäftsmodelle treffen. Der M-Dax ist zwar diversifiziert, enthält aber weiterhin viele Industrie-, Bau-, Mobilitäts- und konsumabhängige Titel, die bei Abschwüngen mehrheitlich stärker schwanken als defensive Großkonzerne.

Größte Titel im Index sind derzeit die Deutsche Lufthansa, der Versicherungskonzern Talanx und der Bau- und Infrastrukturentwickler Hochtief. Dazu kommt: Die Indexzusammensetzung wird regelmäßig angepasst, was die Investierbarkeit stärkt, in Stressphasen aber auch zu Rotationseffekten führt, wenn Unternehmen auf- oder absteigen.

Kostengünstiger Zugang zum Mittelstand

30 Jahre M-Dax stehen für drei Dekaden deutscher Mid-Cap-Geschichte – inklusive Strukturwandel, Krisenfestigkeit und bemerkenswerter Gesamtrendite. Anlegern bietet der Amundi M-Dax ETF einen kostengünstigen Zugang zum deutschen Mittelstand-Segment, das sich oftmals dynamischer entwickelt als der Dax.

Wer den deutschen Aktienmarkt nicht nur über die „Top 40“ abdecken will, sondern gezielt das Rückgrat der börsennotierten deutschen Wirtschaft sucht, findet im Amundi-ETF ein effizientes Anlageinstrument, das sich seinen Platz im Portfolio langfristig verdienen kann.