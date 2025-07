Die größte unabhängige Befragung zum Medienverhalten in der Versicherungsbranche geht ins sechste Jahr.

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 22. Juli 2025

Was bewegt Vermittler heute wirklich? Welche Medienangebote bieten echten Mehrwert, und wo bleibt der Dialog stecken? Die „Vermittler Mediabefragung 2025“ der Agentur Disphere Interactice ist gestartet. Die Studie liefert seit sechs Jahren einen umfassenden Einblick in das Medien-, Informations- und Nutzungsverhalten im Versicherungsvertrieb. Sie richtet sich an Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Vertreter und Honorarberater.

Für unsere Zielgruppe und Leserschaft besteht die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit DAS INVESTMENT zu teilen und uns damit die Chance zu geben, noch besser zu werden. Wir wollen weiterhin exklusive und relevante Inhalte liefern, die für Ihre Arbeit als Vermittler und das Verständnis der Branche wichtig sind. Mit Ihrem wertvollen Feedback unterstützen Sie unsere journalistische Arbeit und helfen uns, die Themen zu identifizieren, die Sie am meisten interessieren.

Welche Formate / Medien werden in der Kundenberatung/-betreuung genutzt, und wie werden diese bewertet?

Welche Top-Themen sind aktuell sehr relevant für die Vertriebsarbeit?

Lese- und Nutzungsverhalten: Welche Rolle spielen Branchenmagazine, Newsletter, Podcasts, Branchenveranstaltungen oder Social Media?

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die anonyme Umfrage dauert etwa sieben bis zwölf Minuten – Teilnehmer entscheiden dabei selbst, welche Themen für Sie relevant sind. Hier geht es zur Teilnahme:

https://www.umfrageonline.com/c/MEDIABEFRAGUNG-2025-11