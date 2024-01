Das Anlagehaus Medical Strategy hat einen dritten Geschäftsführer. Neu in diese Position kommt Thomas Vorlicky. Er tritt neben Jürgen Harter und Mario Linimeier in das dann dreiköpfige Gremium ein.

„Nachdem wir in den vergangenen Jahren im Bereich Fondsmanagement und Analyse unsere Kapazitäten spürbar erweitert haben, ziehen wir nun auch in der Geschäftsleitung nach“, erläutert Harter. Co-Geschäftsführer Linimeier meint: „Wir erwarten für 2024 eine steigende Aufmerksamkeit für den Bio-Pharma-Sektor und fühlen uns mit Thomas und seinem Vertriebsteam personell gut aufgestellt.“

Seit drei Jahren im Unternehmen

Der neue dritte Mann an der operativen Spitze ist seit 2020 für Medical Strategy tätig. Er war dort zuletzt Leiter Vertrieb, Marketing & ESG. In der Vergangenheit war Vorlicky außerdem in unterschiedlichen Positionen für die Hypovereinsbank tätig gewesen.

Bei der Neuernennung fällt auf, dass Vorlicky zwar zum Geschäftsführer ernannt wurde, aber nicht Teilhaber wird. Harter und Linimeier treten dagegen als geschäftsführende Gesellschafter auf. Weitere Gesellschafter sind Harald Schwarz und Unternehmensgründer Michael Fischer.

Medical Strategy hat sich auf die Beratung von Aktienfonds im Bereich Gesundheit spezialisiert. Das Investmenthaus managt nach eigener Auskunft rund 1,3 Milliarden Euro Vermögen. Es beschäftigt 13 Mitarbeiter, darunter Biologen, Mikrobiologen und Mediziner.