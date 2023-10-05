Zum 1. Oktober Medical Strategy verstärkt Vertrieb

Seit dem 1. Oktober hat Medical Strategy, Investmenthaus mit Schwerpunkt auf Gesundheitsthemen, einen neuen Vertriebsspezialisten. Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Anlageindustrie mit.

Anfang Oktober hat das auf Medizinthemen spezialisierte Investmenthaus Medical Strategy sein Vertriebsteam verstärkt: Ab sofort betreut Frank Hannstein die professionellen Kunden mit. Er soll die Beziehungen zu Kreditinstituten, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Vermögensverwaltern, Dachfondsmanagern und unabhängigen Finanzberatern helfen auszubauen. Dabei arbeitet er dem Geschäftsführer von Medical Strategy, Jürgen Harter, zu.

Hannstein ist bereits langjährig im Finanzvertrieb tätig, er bringt Erfahrung von vielen unterschiedlichen Asset Managern mit. Zuletzt stand er als Geschäftsführer an der Spitze der Fondsboutique DATR Fonds-Services. Zuvor war er für Ethenea, LBBW Asset Management, LRI Invest, Nordea und Union Investment tätig gewesen.

Das macht Medical Strategy

Medical Strategy hat sich auf Investments in Aktien des Gesundheitsbereichs spezialisiert, der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittelgroßen innovativen Biotech-Anbietern. Als Fondsberater kümmert sich das Haus unter anderem um die Anlageentscheidungen seines Flaggschiff-Fonds Medical Biohealth (ISIN: LU0119891520). „Bei uns im Fondsmanagement zählt neben einer soliden Finanzlage eines Unternehmens, dass wir die zum Teil sehr komplexen Produkte und den Kern verstehen“, betont Thomas Vorlicky, Leiter Vertrieb und Marketing bei Medical Strategy. Das Team bestehe daher zum großen Teil aus promovierten Biologen, Mikrobiologen und Medizinern mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund.