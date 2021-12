Medienfonds: Anleger kämpfen um Steuervorteile

„In der Mehrzahl der Fonds sind die steuerlichen Probleme noch hochbrisant, die Finanzverwaltung hält an ihrer aggressiven Haltung fest“, sagt Tibet Neusel, Fachanwalt für Steuerrecht aus der Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Neusel in Berlin, der die Mitglieder des AAA für das steuerliche Vorgehen berät.Bislang hat der AAA in mehr als 2.000 Fällen Anträge auf Einzelbekanntgabe der Bescheide gestellt. „Soweit geänderte Steuerbescheide zugestellt wurden, haben wir in allen Fällen Einspruch dagegen eingelegt. Wir trauen den Fondsgeschäftsführungen allein nicht zu, die Probleme zu lösen, zumal sie dafür nach unserer Einschätzung eine Mitverantwortung tragen. Es ist erforderlich, dass die Anleger ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen", so Neusel weiter.