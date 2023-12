Vema-Umfrage Mediziner und Heilwesen: Auf diese Berufshaftpflicht-Anbieter setzen Makler

Ärzte arbeiten jeden Tag mit einem Risiko. Bereits ein kleiner Fehler bei einem Eingriff oder eine falsche Diagnose kann genügen, um einen Patienten zu schädigen und mit erheblichen Schadensersatz­forderungen konfrontiert zu werden. Die Berufshaftpflicht­versicherung greift bei verursachten Schäden durch die berufliche Tätigkeit, die Patienten oder Dritten einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden zufügen.

Ärzte, die in Deutschland tätig sind, sind von der Ärztekammer dazu verpflichtet, eine Berufshaftpflicht­versicherung abzuschließen. Obligatorisch ist die Versicherung in den sogenannten Heilnebenberufen wie Krankengymnasten, Ergotherapeuten, oder Heilpraktiker.

Vema-Befragung verschiedener Berifsgruppen

So sieht es auch die Maklergenossenschaft Vema, die in ihrer jüngsten Umfrage von ihren 4.500 Partnern und Genossen deren favorisierte Anbieter im Bereich der Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht erfahren wollte. Aufgrund der Besonderheiten der verschiedenen Branchen und deren unterschiedlichen Bedarfe im Versicherungsumfang wurden hier verschiedene Cluster gebildet. Im zweiten Teil der Umfrage ging es um Mediziner und Heilnebenberufe.

Große Diskrepanz zwischen Nennungen und qualitativer Bewertung

Trotz des Namens geht es bei den zahlreichen sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten zuvorderst um Quantität, da die Partnerbetriebe gebeten werden, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten im Neugeschäft zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Im zweiten Teil der Umfrage sollten dann wieder Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und Policierung, die Schadenbearbeitung und die Erreichbarkeit bewertet werden. Zu erwarten wäre, dass die am meisten im Neukundengeschäft genutzten Anbieter auch qualitativ hoch bewertet werden. Dem ist aber regelmäßig bei Vema-Umfragen nicht so, ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert.

Vor allem HDI und Alte Leipziger werden an Ärzte vermittelt

In der Berufsgruppe der Ärzte liegt die HDI bei einer geringen Beiteilung von 305 mit 75 Nennungen vorne (24,59 Prozent). Knapp dahinter rangiert die Alte Leipziger mit 66 Nennungen (21,64 Prozent). An dritter Stelle liegt die Axa mit 29 Stimmen der Vema-Makler. (9,51 Prozent). Sie machte einen deutlichen Sprung von Rang 8. im Vergleich zur Vorjahresbefragung.

Ein ganzes anderes Bild ergibt sich bei der qualitativen Bewertung. Hier ist sogar der Durchschnitt aller nicht in den Top 10 gelisteten Versicherer mit 1,78 besser als des bestbewerteten überhaupt bekannten Unternehmens. Somit klärt die Umfrage nicht darüber auf, welchen Anbieter die Vema-Partner in Sachen Leistung tatsächlich am besten finden. Unter den meistgenannten Unternehmen liegt die Alte Leipziger mit ein Wert von 1,86, vorn. Sie überzeugte in den Teilkategorien vor allem in Sachen Antragsbearbeitung und Policierung. Dahinter folgen Ergo (1,92) und Signal Iduna (1,94). Die HDI fällt hingegen ab, kommt nur auf einen Mittelwert von 2,10.

Ärzte, Quelle: VEMA e.G.

Continentale und Haftpflichkasse bei Heilnebenberufen vorn

In der Vema-Rangliste für Heilnebenberufe gibt es einen sehr deutlichen Gewinner. Die Continentale erreicht hier 121 Nennungen. Das entspricht 38,41 Prozent. Mit Anstand folgt die Haftpflichtkasse, deren 39 Nennungen einem Anteil von 12,38 Prozent entsprechen. Auf den dritten Platz bei den Neugeschäftsnennungen kommt die HDI mit 31 (9,84 Prozent).

In der Notenbewerbung der Produktgeber dominiert die Haftpflichtklasse mit einem herausragenden Durchschnitt von 1,59. Die Makler schätzen die Performance bei Schadenbearbeitung, Policierung und Erreichbarkeit und vergeben hier die beste Benotung, nur bei Produktqualität ist die Continentale geringfügig besser. Noch annähernd mithalten kann die R+V. Sie liegt bei Nennungen zwar nur auf Platz 8. erreicht aber einen Schnitt von 1,69. Dritter im Qualitäts-Ranking wird die Helvetia mit 1,83.