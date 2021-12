MEG AG: Voraussichtlich 12,99 Prozent für Göker-Gläubiger

Unter den 41 auf der Versammlung anwesenden Gläubigern waren Vertreter von ehemaligen Großkunden der MEG. So hatte der Versicherungskonzern Axa, dessen Forderungen sich laut HNA auf 17 Millionen Euro belaufen, gleich drei Vertreter geschickt.Weitere Anwesende waren unter anderem der Ferrari-Händler Helmut Eberlein, dem der Sportwagen-Fan Göker noch rund 60.000 Euro aus Leasing-Verträgen und Werkstattrechnungen schuldet. Beim Kasseler Reisebüro Alltours, wo er seine Reisen in die ganze Welt gebucht hatte, steht Göker laut HNA mit 170.000 Euro in der Kreide.Wie viel Geld der frühere MEG-Chef an das Arbeits- und das Finanzamt noch abzuführen hätte, durften sie Behördenvertreter aufgrund des Steuergeheimnisses nicht sagen.