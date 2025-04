Aus dem 20. Stock des Bay-Gate-Tower in Dubai bietet sich ein beeindruckender Panoramablick auf die Skyline der Stadt. Man sieht den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, das in unmittelbarer Nähe liegt. Man blickt auf die Sheikh Zayed Road, eine der wichtigsten Verkehrsachsen Dubais, sowie auf zahlreiche weitere Wahrzeichen im Business Bay District. Je nach Ausrichtung des Büros kann man zudem Teile von Downtown Dubai, den Dubai Creek und bei guter Sicht sogar bis zur Küste und zur Palm Jumeirah blicken.

Die Umgebung ist geprägt von modernen Hochhäusern, Hotels und dem geschäftigen Treiben eines der wichtigsten Geschäftsviertel der Stadt. Die Fensterfronten sind großzügig gestaltet und lassen viel Tageslicht herein, wodurch die Aussicht besonders eindrucksvoll wirkt.

MEG Dubai zog 2023 in den Bay-Gate-Tower

Diese Aussicht dürfte auch Mehmet Göker beeindruckt haben. Das einstige „Wunderkind“ der deutschen Versicherungsbranche, das später wegen dubioser Geschäftspraktiken in Verruf geriet und aus Deutschland floh, hat dort im Jahr 2023 das Büro von MEG Dubai eröffnet. Von dort aus riefen Göker und seine Mitarbeiter PKV-Kunden in Deutschland an, um ihnen unvorteilhafte Tarifwechsel zu verkaufen. Sie versprachen ihnen dabei hohe Beitragsersparnisse. Tatsächlich aber wurden die Kunden oft zu undurchsichtigen Wechseln gedrängt, für die Göker eine Erfolgsprämie in Höhe der zwölffachen Monatsersparnis verlangte – im Schnitt rund 3.000 Euro pro Vertrag. Seine Geschäftspraktiken bewegten sich dabei am Rand der Legalität – und gingen in manchen Fällen sogar darüber hinaus.

Um in Deutschland agieren zu können, griff Göker auf Mittelsmänner mit einer deutschen Maklerzulassung wie die René Jäger AG, Finanzcheck Rhein Main GmbH und TRS Tarifreduktion24 Services GmbH zurück.

In sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram postete Göker regelmäßig Bilder aus dem repräsentativen Büro, schwärmte von den Arbeits- und Lebensbedingungen in Dubai und warb um Mitarbeiter. Doch wer einsteigen wollte, musste erst einmal Geld bezahlen – viel Geld. Für 5.900 Euro verspricht Göker auf seiner Website Goeker-Konzept.com „individuelles Coaching, zeitlich unbegrenzte Unterstützung, Einrichtung und Leads“. Wer 3.000 Euro mehr in die Hand nimmt, kommt laut Göker in den Genuss seines Dubai-Bootcamps – und das sogar zweimal. Für noch 3.000 Euro mehr – also insgesamt 12.900 Euro – gibt es zusätzlich einen dauerhaften Aufenthalt in Dubai samt Arbeitsvisum. Allerdings führte Göker laut Schilderungen ehemaliger Göker-Konzept-Teilnehmer auch viele seiner (potenziellen) Mitarbeiter hinters Licht.

Vom Bay-Gate-Tower ins Fitnessstudio

Nach Enthüllungen durch Medien und Undercover-Ermittlungen soll Göker sein Büro nun aufgegeben haben. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Diese verweist in ihrer Online-Ausgabe auf Recherchen des Privatdetektivs Tamer Bakiner, die bestätigten, dass die Räumlichkeiten inzwischen leer stehen und für eine Neuvermietung umgebaut und renoviert werden. „Das Türschild von Gökers Firma hing zuletzt noch, doch von Geschäftsbetrieb war seit Monaten keine Spur mehr“, heißt es.

DAS INVESTMENT hat recherchiert: Der Bay-Gate-Tower in Dubai sucht tatsächlich Nachmieter. Da der Entwickler Akar Properties auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nicht sagen wollte, welches Büro MEG gehörte, stellen wir einfach alle Büros vor, die dort derzeit zu mieten sind. Was diese kosten und welche Annehmlichkeiten sie den Mietern bieten, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Wie es mit Göker und seiner MEG weiter geht, ist indes noch unklar. Göker selbst hält sich offenbar weiterhin in Dubai auf und ist auf Social Media aktiv. Allerdings ist seine Geschäftsadresse im Bay-Gate-Tower Geschichte – seine Posts nimmt er nun stattdessen in einem Fitnessstudio auf. Beobachter gehen laut Bild davon aus, dass er sich eine neue Masche im Finanzsektor überlegen wird, um weiterhin Einnahmen zu generieren. Allerdings ist die Website Goeker-Konzept.com noch aktiv: Es ist also nicht auszuschließen, dass Göker weiterhin im PKV-Geschäft mitmischen wird – nur von einem anderen Standort aus.

