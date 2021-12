Svetlana Kerschner 11.03.2016 Lesedauer: 1 Minute

MEG in der Türkei Mehmet Göker meldet seine erste Million

Mehmet Göker seine in Deutschland gescheiterte Vertriebsfirma MEG auch in der türkischen Stadt Batman wiedereröffnen. Die MEG-Niederlassungen in Kusadasi und Istanbul sammelten in nur kurzer Zeit eine Million ein.