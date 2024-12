Der Aufstieg der Mega Caps1 hat den US-Aktienmarkt grundlegend verändert. Die US-Giganten verfügen über ein erhebliches Wachstumspotenzial, bergen aber auch Konzentrationsrisiken, die von den Anlegern sorgfältig gemanagt werden sollten. Um das Potenzial von Mega Caps zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu diversifizieren2, können Sie ihr Portfolio strategisch auf den MSCI USA Mega Cap Select Index und den MSCI USA Ex Mega Cap Select Index aufteilen.

Der phänomenale Aufstieg der Mega Caps

In den letzten zehn Jahren sind Mega-Cap-Aktien rasant im Wert gestiegen3. Durch Innovation und enormes Gewinnwachstum haben vor allem einige der großen US-Technologie-Unternehmen den Markt kontinuierlich nach oben gezogen4.

Die Zahlen sprechen für sich: In den vergangenen fünf Jahren warf der MSCI USA Mega Cap Select Index eine Rendite von 18% pro Jahr ab und übertraf damit deutlich den diversifizierteren MSCI USA Index, der auf eine Rendite von 10% kam5. Die bemerkenswerten Kurssprünge der Mega Caps haben ihre Dominanz untermauert, für Anleger bleibt diese Entwicklung jedoch nicht ohne Folgen.

Quelle: MSCI, Bruttorentabilität wird berechnet als (Umsatz – Kosten der verkauften Waren)/Gesamtvermögen. Bitte beachten Sie das MSCI Fundamental Data Methodology Book, Juni 2024.

Quelle: Amundi, MSCI, Daten vom 30.09.2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Kehrseite des Erfolgs

Der Erfolg der Mega-Cap-Unternehmen ist unbestreitbar, doch durch die Kursgewinne ist auch ihr Einfluss auf kapitalgewichtete Indizes gestiegen. Wenn Indizes jedoch zunehmend von einigen wenigen Unternehmen dominiert werden, entstehen für Anleger Risiken. Beispiel MSCI USA Mega Cap Select Index: Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Index liegt bei 32, der marktweite Durchschnitt dagegen bei nur 23,6 (gemessen am MSCI USA Index)5. Diese hohen Bewertungen bringen einerseits die robusten Wachstumsaussichten und das Vertrauen der Anleger in die Unternehmen zum Ausdruck, machen die Aktien jedoch andererseits anfälliger für Kurskorrekturen.

Was für Mega-Cap-Aktien spricht

Mega Caps können aus mehreren Gründen eine wichtige Rolle in einem ausgewogenen Portfolio spielen:

Marktführerschaft: Mega-Caps sind häufig Innovationsführer mit einer dominanten Position in ihrem Sektor (Technologie, Gesundheit, E-Commerce usw.).

Solide Finanzlage: Mega Caps verfügen in der Regel über solide Bilanzen und sind oft besser auf Konjunkturabschwünge vorbereitet.

Megatrends: Mit einem Investment in Megacaps können Anleger vom Potenzial aktueller Trends wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien profitieren.

Diversifizierung2 von Mega-Cap-Risiken

Neben den Potenzialen können Mega Caps aber auch, wie bereits erwähnt, zu Konzentrationsrisiken in einem Portfolio führen. Vor diesem Hintergrund kann eine Anlage in den MSCI USA Ex Mega Cap Index sinnvoll sein, mit dem Anleger in mittelgroße und kleinere Unternehmen investieren und diese Risiken diversifizieren2 können. Diese Unternehmen sind oft agiler und haben dank ihres größeren Wachstumspotenzials in bestimmten Marktphasen oft eine höhere Rendite abgeworfen3.

So beendete der MSCI World ex USA Index – in dem keine US-Mega-Cap-Aktien enthalten sind – das Jahr 2023 mit einer Rendite von 18,6%6, ein Ergebnis, das die Vorteile eines diversifizierten Portfolios2 unterstreicht3.

Durch die Diversifizierung2 eines Mega-Cap Investments können Anleger:

Sektorrisiken steuern (etwa eine Übergewichtung von Technologie-Aktien);

tendenziell die Schwankungen ihres Portfolios reduzieren, indem sie ihr Vermögen auf verschiedene Marktkapitalisierungssegmente und Branchen verteilen;

tendenziell die Schwankungen ihres Portfolios reduzieren, indem sie ihr Vermögen auf verschiedene Marktkapitalisierungssegmente und Branchen verteilen; das Wachstumspotenzial kleinerer, flexiblerer Unternehmen ausschöpfen.

Bewertungen abseits der Mega Caps

Aktien außerhalb des Mega-Cap-Segments sind oft günstiger – und attraktiv – bewertet3.

Damit sinkt gewöhnlich das Risiko, in turbulenten Marktphasen zu viel für zukünftige Renditen zu bezahlen und hohe Verluste zu erleiden; gleichzeitig steigt das Kurspotenzial, wenn die Bewertungen wieder zu ihrem langfristigen Durchschnitt zurückkehren.

Mega Caps, ja oder nein?

Im Wesentlichen geht es hier um den Ausgleich zwischen Konzentration und Diversifizierung2. Ob und wie viel ein Anleger in Mega Caps und andere Marktkapitalisierungssegmente investieren sollte, ist letztlich eine Frage der eigenen Prioritäten.

Mega-Caps können ihre Position als Innovationsführer und ihren Markteinfluss unter Umständen auch in Zukunft behaupten, während Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung ein hohes Diversifizierungs- und Wachstumspotenzial2 bieten. Die richtige Strategie hängt von Ihren persönlichen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer Markteinschätzung ab.

In jedem Fall sollten Anleger ihre Investitionen sorgfältig planen, mit ihren Überzeugungen in Einklang bringen und an Veränderungen des Marktumfelds anpassen.

Mit ETFs einfach und kosteneffizient in US-Aktien investieren

Der Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF investiert in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar, die im MSCI USA Index enthalten sind. Aktuell besteht das Portfolio des ETF aus 37 Aktien, darunter alle „Glorreichen 7“7. Der Fonds ist geeignet für Anleger, die das Wachstumspotenzial von US-Mega-Cap-Aktien ausschöpfen wollen3.

Der Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF investiert in die Komponenten des diversifizierteren MSCI USA Index, schließt jedoch die Komponenten des MSCI USA Mega Cap Select Index aus7. So können Anleger ihr Investment in US-Aktien diversifizieren8.

Erfahren Sie mehr über dieses Thema und zu Amundi ETFs auf amundietf.de

Mega Caps sind definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Diversifizierung garantiert keine Gewinne und keinen Schutz vor Verlusten. Vergangene Markttrends sind kein verlässiger Indikator für künftige Trends. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Risikohinweise

Potenzielle Anleger müssen die nachstehend und in dem Basisinformationsblatt (KID) und im Verkaufsprospekt des Fonds, der unter www.amundietf.com abrufbar ist, beschriebenen Risiken berücksichtigen.

KAPITALRISIKO ETFs sind nachbildende Instrumente. Ihr Risikoprofil ähnelt dem einer direkten Anlage in dem zugrunde liegenden Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig Risiken ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

RISIKO IN VERBINDUNG MIT DEM BASISWERT - Der zugrunde liegende Index eines ETF kann komplex und volatil sein. Beispielsweise sind ETFs mit einer Ausrichtung auf Schwellenmärkte mit einem größeren Risiko möglicher Verluste verbunden als ein Investment in Industrieländern, da sie vielfältigen und unvorhersehbaren Schwellenländerrisiken ausgesetzt sind.

REPLIKATIONSRISIKO - Die Anlageziele des Fonds werden aufgrund unerwarteter Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, die die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung behindern, unter Umständen nicht erreicht.

GEGENPARTEIRISIKO - Bei synthetisch replizierenden Fonds sind Anleger Risiken infolge der Verwendung eines OTC-Swap (over-the-counter) oder Wertpapierleihen mit der/den jeweiligen Gegenpartei(en) ausgesetzt. Bei einer Gegenpartei/Gegenparteien handelt es sich um ein Kreditinstitut/Kreditinstitute, deren Name(n) auf der Website des Fonds unter amundietf.com abrufbar ist/sind. Gemäß den OGAW-Richtlinien darf das mit der Gegenpartei eingegangene Risiko 10% des Gesamtvermögens des Fonds nicht übersteigen.

WÄHRUNGSRISIKO – Ein ETF kann einem Währungsrisiko ausgesetzt sein, wenn der ETF auf eine andere Währung als die zugrunde liegenden Indexwerte lautet, die er nachbildet. Das bedeutet, dass die Wechselkursschwankungen die Wertentwicklungen negativ oder positiv beeinflussen können.

LIQUIDITÄTSRISIKO - Es besteht ein Risiko im Zusammenhang mit den Märkten, die der ETF abbildet. Der Preis und der Wert der Anlagen sind mit dem Liquiditätsrisiko der zugrunde liegenden Indexkomponenten verbunden. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Überdies wird die Liquidität am Sekundärmarkt durch zugelassene Market-Maker an der jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung gestellt. Die Liquidität an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung an dem Markt, der durch den von dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index repräsentiert wird, eines Ausfalls der Systeme einer der relevanten Börsen oder anderer Market-Maker-Systeme, oder einer unnormalen Handelssituation bzw. eines unnormalen Handelsereignisses beschränkt sein.

VOLATILITÄTSRISIKO - Der ETF ist Veränderungen in den Volatilitätsmustern der für den zugrunde liegenden Index relevanten Märkte ausgesetzt. Der Wert des ETF kann sich rasch und unvorhersehbar ändern und möglicherweise in erheblichem Umfang steigen oder fallen.

KONZENTRATIONSRISIKO - Bei thematischen ETFs werden Aktien und Anleihen für das Portfolio aus dem ursprünglichen Referenzindex ausgewählt. Je nach den Auswahlregeln kann ein konzentrierteres Portfolio entstehen, in dem die Risiken auf weniger Aktien verteilt sind als in der ursprünglichen Benchmark.

KREDITWÜRDIGKEIT: Die Anleger sind von der Kreditwürdigkeit des Emittenten abhängig.

