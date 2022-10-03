Mega.online – die Website Mächtige Kräfte, die unser aller Zukunft bestimmen

Mega ist eine Plattform, auf der zahlreiche Beiträge von Wissenschaftlern, Regulatoren und Wirtschaftslenkern rund um Megatrends publiziert werden. Veröffentlicht werden ausschließlich fachliche Artikel und keine Produktinformationen zu Pictet-Fonds.

Mega stellt Innovationen vor, die den wichtigsten Herausforderungen der modernen Welt wie rasches Bevölkerungswachstum, Erderwärmung und Plünderung der Rohstoffe begegnen sollen.

Mega zeigt Problemlösungen auf, die von führenden Wissenschaftlern, Umweltspezialisten und Ökonomen vorgeschlagen werden.

Mega geht es im Kern um das Verständnis von Megatrends, einer Reihe von mächtigen sozioökonomischen, umweltbezogenen und technologischen Kräften, die unsere Welt prägen und das Drehbuch für unsere Zukunft neu schreiben.

Megatrends sind der zentrale Treiber für die Themenstrategien von Pictet Asset Management. Megatrends zu analysieren und zu verstehen, ist eine komplexe Aufgabe und erfordert ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Pictet AM arbeitet daher eng mit einer Gruppe namhafter Branchenkenner, Wissenschaftler und Akademiker zusammen, die ein ausgeprägtes Verständnis von strukturellen Trends entwickelt haben, welche unsere Welt verändern.

Verschaffen Sie sich hier einen Einblick.