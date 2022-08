Aegon-Experte über Investments in Bildung „Die Klassenlehrerin wird virtuell“

DAS INVESTMENT: Herr McAloon, wie sieht die Zukunft der Bildung aus?

Jamie McAloon, Aegon AM

Jamie McAloon: Während der Expansion des Lernens in den vergangenen 200 Jahren ist das zugrundeliegende Bildungsmodell weitgehend unverändert geblieben. Doch der technologische Fortschritt und andere Entwicklungen, darunter die Auswirkungen der Pandemie, verändern den Ansatz rapide.

Um die Trends besser zu verstehen, die das moderne Bildungswesen prägen, müssen wir zunächst einen Blick auf das Bevölkerungswachstum werfen. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich um weitere 2 Milliarden auf 9,7 Milliarden Menschen anwachsen. Doch trotz dieses Anstiegs sind die demographischen Wachstumsraten seit Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit zurückgegangen. Kurz gesagt: Die Alten werden immer älter, was zu einem beträchtlichen fiskalischen und wirtschaftlichen Druck auf die bereits überlasteten Renten- und Gesundheitssysteme führt, vor allem in den entwickelten Volkswirtschaften. Die Tatsache, dass wir länger leben, bedeutet daher, dass wir wahrscheinlich länger arbeiten müssen, um wirtschaftlich nicht auf der Strecke zu bleiben.

Hinzu kommen technologische Neuerungen…

McAloon: In der Tat wirkt neben der demografischen Entwicklung ein weiterer Megatrend auf die Volkswirtschaften ein: Die rasante Entwicklung der Technologie ermöglicht eine immer umfänglichere Automatisierung und höhere Effizienz. Dadurch gehen zunehmend Arbeitsplätze in den überlieferten Wirtschaftsstrukturen verloren. Doch obwohl dies viele Menschen vor Schwierigkeiten stellt, zeigen unsere Erfahrungen mit der industriellen Revolution, dass sich unweigerlich neue Möglichkeiten ergeben.

Der Bildung kommt bei diesem Übergang eine entscheidende Rolle zu. Insbesondere müssen die Regierungen und die Industrie sicherstellen, dass die Arbeitskräfte – ältere gleichermaßen wie junge – durch Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen vorbereitet sind, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen.

Keine Frage, Bildung wird gefühlt immer digitaler. Könnten Sie konkrete Zahlen dazu nennen?

McAloon: Bildung und Ausbildung findet immer häufiger online statt. Die Weltbevölkerung wächst stetig und immer mehr Menschen haben Zugang zum Internet. Schätzungen zufolge werden bis 2050 90 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu Breitband-Internet haben, was derzeit für nur etwa jeden zweiten Menschen weltweit zutrifft. Die Chancen für den Online-Bildungssektor sind daher enorm.

Die Dezentralisierung des Bildungswesens ist durch die Pandemie beschleunigt worden, doch der Trend zur Fernbildung ist schon seit einiger Zeit im Gange. Das virtuelle Klassenzimmer und die Online-Bildung haben in den vergangenen zehn Jahren sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern ein enormes Wachstum erfahren. Bis 2028 wird für den globalen Online-Bildungsmarkt eine jährliche Wachstumsrate von 12,7 Prozent erwartet. Der Entwicklungsweg ist vorgezeichnet: Die Klassenlehrerin wird virtuell.

Inwiefern erkennt der Hochschulsektor das Potenzial von Online-Kursen?

McAloon: Ein Beispiel: Open Online Courses (MOOCs) einen starken Zuwachs erfahren; zwischen 2012 und 2018 – also schon vor der Pandemie – ist die Zahl der verfügbaren MOOCs um rund 683 Prozent gestiegen, und die Gesamtzahl der eingeschriebenen Studierenden hat sich von 10 Millionen im Jahr 2013 auf derzeit 81 Millionen erhöht. Vor diesem Hintergrund prüfen die Universitäten, wie ein flexibler Ansatz für die Lehre (mit weniger Zeit auf dem Campus) funktionieren könnte.

Da der Zugang zu Online-Bildungsangeboten zunimmt, wird die Zahl der Menschen ohne formale Bildung Prognosen zufolge von heute 10 auf etwa 5 Prozent im Jahr 2050 sinken. Für einkommensschwache Länder oder Entwicklungsländer bietet dezentrales Lernen daher einen besseren Zugang und mehr Flexibilität als traditionelle Bildungsmodelle.

Hinzu kommt ein ganz neuer Ansatz: Durch die Einbindung von Virtual Reality kann Bildung zum Erlebnis werden, oder?

McAloon: Ja, nicht nur der Zugang zu Bildung hat sich verbessert, sondern auch die Qualität und die Art des Unterrichts entwickeln sich weiter. Technologische Innovationen wie Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Haptik, Cloud Computing und künstliche Intelligenz (KI) werden die Bildung viel virtueller, immersiver und praxisorientierter machen. Zugleich ermöglichen diese Entwicklungen eine stärkere Personalisierung und Verbesserung der Bildung des Einzelnen. KI und Algorithmen des maschinellen Lernens werden in der Lage sein, die Fortschritte der Lernenden zu überwachen und zu bewerten und ihnen Verbesserungsmöglichkeiten in bestimmten Bereichen ihres Bildungswegs aufzuzeigen.

Obwohl es sich derzeit um zwei unterschiedliche Technologien handelt, werden AR und VR bis 2050 nicht mehr zu unterscheiden sein, vor allem aufgrund der Fortschritte in der haptischen Technologie. AR und VR beschränken sich derzeit auf die Stimulierung des Tastsinns und der Bewegungswahrnehmung. Haptische Geräte stimulieren unsere fünf Sinne und die somatosensorische Wahrnehmung – zum Beispiel Druck, Schmerz und Temperatur.

Könnten Sie einen Ausblick auf das zukünftige Lernen geben?

McAloon: In den kommenden Jahren wird die haptische Technologie den Nutzern ein noch realistischeres Erlebnis bieten. Im Jahr 2050 werden haptische Technologie, AR und VR in der Lage sein, eine realistische und völlig immersive Umgebung zu schaffen. Die Lernenden werden sich beispielsweise in einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort der Menschheitsgeschichte befinden und mit der jeweiligen Umgebung interagieren können. Darüber hinaus kann eine fortschrittliche Technologie mit haptischem Feedback eine virtuelle praktische Ausbildung anstelle der theoretischen Ausbildung ermöglichen.

Das Problem des Lehrermangels wird immer drängender. Inwieweit kann virtuelles Lernen hier Abhilfe schaffen?

McAloon: Es ist gut möglich, dass die Fortschritte in KI und Robotik dazu führen, dass Klassen von virtuellem Lehrpersonal unterrichtet werden. Und auch die Art des Lernens wird wahrscheinlich von zukünftigen Berufen und neuen Technologien beeinflusst. Infolgedessen dürften wahrscheinlich immer mehr Schüler einen großen Teil ihrer Ausbildung auf das Erlernen von MINT-bezogenen Fähigkeiten wie Robotik und Programmierung verwenden.

Statt Bildungsmisere, dies als letzte Frage, sehen Sie also Grund zur Hoffnung?

McAloon: Die Pandemie hat gezeigt, dass sich Homeoffice nicht auf das Produktivitätsniveau auswirkt. Sie hat auch bestätigt, dass die Art und Weise, wie wir lernen, flexibel sein muss, um das Beste aus Bildung herauszuholen. Mit dem Ende der Pandemie und darüber hinaus erwarten wir viele weitere Herausforderungen für das etablierte Bildungsmodell. Der Einsatz von Technologie wird es ermöglichen, die Bildung auf jeden Einzelnen und jede Einzelne zuzuschneiden. Vielleicht ist endlich ein Weg gefunden, der sicherstellt, dass jeder Mensch zum Erfolg finden kann.