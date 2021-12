Megatrend Demografie: „Es gibt unglaubliche Möglichkeiten“

Beispiel Konsum: Die Mittelschicht wächst rasant, allen voran in Indien und China. Mit steigendem Einkommen wollen immer mehr Menschen Fleisch und Milchprodukte essen, Auto fahren und Kaffee trinken. Beispiel Energie: Fossile Energien werden knapp und machen dicke Luft. Zu erneuerbaren Energien und zum Energiesparen gibt es darum keine Alternative.Das hat massive Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. „Quasi jede Branche ist davon betroffen“, sagt Joachim Nareike von Schroder Investment Management. Warum das mehr Chance als Risiko ist und welche konkreten Investments sich daraus ergeben, erklärt der Leiter des Publikumsfondsvertriebs im Video-Interview mit schlossallee.tv. Schroder Investment Management hat im November 2010 den globalen Aktienfonds Schroder ISF Global Demographic Opportunities (WKN: A1C8YU) gestartet. Manager Charles Somers sucht weltweit nach Unternehmen, die sich erfolgreich an die Massenbewegungen anpassen. „Nur Unternehmen, die sich am besten auf den demografischen Wandel einstellen, werden langfristig Erfolg haben“, so Nareike.