Megatrend Demografie: „Studentenwohnungen werden knapp“

„Immer mehr junge Menschen studieren, inzwischen sind es 45 Prozent der Schulabgänger“, sagt Alexander Betz, Vorstand von MPC Capital. In Deutschland gebe es zwar immer weniger junge Menschen, aber immer mehr Studierwillige. Im Video-Interview mit schlossallee.tv. erklärt Betz, was eine Beteiligung an Studentenwohnheimen attraktiv macht.Mit dem MPC Deutschland 11 beteiligen sich Investoren an fünf Studentenwohnheimen in Deutschland. Die Einrichtungen werden an Youniq verpachtet, den Marktführer für studentisches Wohnen. Der Fonds vereinnahmt die Pacht. Bei der Vermietung der Apartments sind die Eltern der Studenten Vertragspartner und haften für die Miete.