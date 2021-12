Megatrend Demografie: „Wasserkraft ist am günstigsten“

„Die Frage ist doch: Wo trifft eine global steigende Nachfrage auf ein global knapper werdendes Angebot? Das ist bei Energie und Rohstoffen der Fall“, sagt Axel Stiehler, Geschäftsführer von Aquila Capital Advisors. Wasserkraft sei nicht nur die älteste Form der Energieerzeugung, sie sei auch die günstigste weltweit. Im Video-Interview mit schlossallee.tv erklärt er, warum eine Beteiligung an Wasserkraftwerken in der Türkei derzeit attraktiv ist.Mit dem Aquila Hydropower Invest IV beteiligen sich Investoren an fünf Wasserkraftwerken in der Türkei, die bereits am Netz sind. Der Vorteil: Die Anlagen bekommen die staatlich festgelegte Einspeisevergütung von 73 Dollar (57 Euro) pro Megawattstunde.