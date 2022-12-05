Innovation für das Portfolio Investieren in den Megatrend Gesundheit

Healthcare zählt zu den erfolgversprechendsten Branchen der Gegenwart und der Zukunft. Mit entsprechenden Fonds können Investoren einfach und breit diversifiziert vom enormen Wachstumspotenzial profitieren. Worauf Sie achten sollten, erklären die Experten des Schweizer Vermögensverwalters Bellevue Asset Management.

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Bellevue Medtech & Services

Ohne technische Geräte und Unterstützung ist Medizin heute undenkbar. Die moderne Medizintechnik verbessert nicht nur die Diagnostik, sondern auch die Therapie, die Pflege und die Rehabilitation der Patienten. Ein entscheidender Beitrag zur Lebensqualität von Betroffenen, aber auch zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung im gesamten Gesundheitswesen. Dabei wird nicht nur bestehende Technologie weiterentwickelt, sondern auch völlig neue Techniken eingeführt – so etwa digitale Sensoren zur Blutzuckermessung, sowie Smartphone-Lösungen oder Cloud-Integrationen zur Therapieüberwachung.

Auch nach Corona attraktiv

In den wichtigsten Absatzmärkten des Medtech-&-Services-Sektors (Nordamerika, Europa und Japan) sind Infektionen und Hospitalsierungen durch die Omikron-Variante rasch und signifikant zurückgegangen. Die breite Immunität dürfte eine signifikante Erholung der elektiven Eingriffe im Jahr 2022 und 2023 ermöglichen. Doch auch unabhängig von einer Normalisierung der Corona- und geopolitischen Situation lassen langfristige Wachstumsfaktoren, wie die steigende Lebenserwartung und die hohe Innovationskraft, den Medtech-&-Services-Sektor im Vergleich zur Gesamtwirtschaft schneller wachsen und die Gewinne überdurchschnittlich ansteigen.

Trotz schwierigem Umfeld stabil

Die aktuelle Markterwartung einer Rezession ist im relativen Vergleich mit anderen Industrien ebenfalls vorteilhaft für den Medtech-&-Services Sektor. Während viele Industrien in einer Rezession unter rückläufigen Umsätzen leiden, entwickelt sich der Gesundheitssektor erfahrungsgemäß weitestgehend unabhängig von zyklischen Schwankungen der Gesamtwirtschaft.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung

Mit dem Bellevue Medtech & Services (ISIN: LU0415391431) investieren Sie weltweit genau in ausgewählte Aktien von Unternehmen dieses stark wachsenden Medizintechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors.

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