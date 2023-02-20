Gesundheitswesen im Wandel Die Transformation des Gesundheitssektors als Anlagechance

Das Gesundheitswesen ist äußerst vielschichtig und gehört zu den Bereichen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen. Durch die bisher eingeleiteten und noch bevorstehenden Reformen bieten sich Chancen für gut positionierte Unternehmen und dadurch auch für Anleger.

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Ganz allgemein steigt die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen stetig, was auf mehrere langfristige Treiber zurückzuführen ist. Der demografische Trend, also die zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung, ist dabei ein wichtiger Faktor.

Herausforderungen als Treiber des Wandels

Neben dem demografischen Wandel unterstützt auch der steigende Wohlstand in den Schwellenländern, ein sich verändernder Lebensstil, sowie die Bedrohung durch neue Erkrankungen die steigende Nachfrage nach Gesundheitslösungen. Da es keine nachhaltige Entwicklung ist, jährlich einen größeren Anteil des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheitskosten aufzuwenden, ist es unumgänglich, die bestehenden Herausforderungen im Gesundheitssystem zu adressieren. Seit Ausbruch der Pandemie wurden notwendige Reformen im Gesundheitswesen in zahlreichen Ländern beschleunigt. Einige Stichworte dazu sind zum Beispiel Erschwinglichkeit1 (Reduzierung vermeidbarer Kosten durch günstigere Alternativen, wie Generika, oder durch Automatisierung), Anpassung an den Patienten1 (maßgeschneiderte Therapien für den Patienten, um eine höhere Wirksamkeit zu geringeren Kosten zu ermöglichen), Konsumerisierung1 (besserer Zugang zu medizinischer Versorgung mittels alternativen Behandlungsstandorten oder Telemedizin sowie bessere Transparenz bei Preisen und Qualität).

Gezielt in die Transformation des Gesundheitssektors investieren

Wer die damit verbundenen Anlagechancen nutzen will und sich der bei Aktien möglichen höheren Wertschwankungen bewußt ist, dem steht mit dem UBS Sustainable Health Transformation Fund eine passende Lösung zur Verfügung. Dieser aktiv gemanagte Aktienfonds investiert in die sieben transformativen Themen: Onkologie, Gentherapie, Übergewicht, Gesundheitstechnologie, Medizinprodukte, Gesundheitswesen in Schwellenländern sowie in Komfort altern. Ausgewählt werden Aktien von Unternehmen, die in diesen Themen attraktiv positioniert sind.

Dieser Fonds:

bietet ein konzentriertes und gleichzeitig globales Portfolio von 40 bis 60 Aktien, verteilt auf alle relevanten Teilsektoren, Regionen und Marktkapitalisierungen. Infolge der Konzentration auf bestimmte Themen ist jedoch die Diversifikation weniger ausgeprägt als bei einem breit investierenden globalen Aktienfonds.

setzt einen Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen im Gesundheitssektor, die innovativ sind und das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum haben.

hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil, denn ESG-Kriterien werden systematisch in den Anlageprozess integriert, er ist konform mit dem UN-Sustainable Development Goal 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und entspricht Artikel 8 der EU-Richtlinie SFDR.



Der Fonds kombiniert attraktive Wachstumschancen mit defensiven Sektoreigenschaften, und kann langfristig Mehrwert gegenüber den breiten Aktienmärkten generieren.

Historisch gesehen boten Small und Mid Caps ein stärkeres Wachstumsprofil als Large Caps © Quelle: FactSet, UBS Asset Management, Stand: 25. Oktober 2022. Der Vergleich des Umsatzwachstums umfasst nur Unternehmen mit bestehenden Umsätzen in den Jahren 2016 und 2021.

1 Quelle: Global Healthcare Team, UBS Asset Management

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