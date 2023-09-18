Feri-Vorstand Heinz-Werner Rapp
Megatrend KI: ChatGPT ist nur der Anfang
Das spektakuläre „Go Live“ von ChatGPT am 30. November 2022 gilt schon jetzt als historischer Moment, nach dem nichts mehr ist wie zuvor. Möglich wurde der Erfolg des KI-Chatbots und anderer Computermodelle zur Sprachverarbeitung durch die enormen Entwicklungssprünge im neuen Bereich der generativen KI, speziell auf Grundlage „Großer Sprachmodelle“. Diese entwickeln auf Basis spezieller maschineller Lerntechnologien ein ungewöhnlich präzises Verständnis semantischer Zusammenhänge und können daraus neuen – sehr spezifischen und „intelligent“ erscheinenden – „Content“ generieren. Nach Einschätzung vieler Experten ist durch den „ChatGPT-Moment“ die Einführung massentauglicher KI-Systeme um gut 10 Jahre nach vorne gerückt. Folglich verläuft die Entwicklung von nun an auf deutlich höherem Level: Die nächste KI-Welle, die sich als „Next Level KI“ exponentiell ausbreitet, dürfte eine enorm disruptive Kraft entfalten und schon in naher Zukunft den Alltag der meisten Menschen stark beeinflussen.