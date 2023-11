Megatrends bieten sich als Investmentthema an – schließlich bezeichnen sie besonders tiefgreifende und nachhaltige Trends, die für Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind. Wo sollte nun also investiert werden? Jan Tachtler von HQ Trust hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt.

Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst beim Multi Family Office HQ Trust, hat sich intensiv mit Megatrends auseinandergesetzt: Für den Zeitraum von 2006 bis September 2023 hat er die durchschnittliche Performance aller thematischen Fonds oder ETFs ermittelt, die im jeweiligen Kalenderjahr am Markt waren.

Bei seiner Untersuchung berücksichtigte Tachtler insgesamt neun Investmentthemen: Big Data & AI, Clean Energy, Cyber Security, Digital Finance, Digital Health, Future Mobility, Global Brands, Robotics sowie Wasser. Sein Fazit: „Den besten Megatrend gibt es nicht: Die Unterschiede in der Performance können von einem zum anderen Jahr enorm sein.“

Der Blick auf 2022 und 2023 zeige dabei, wie stark die Varianz mitunter ausfallen kann. „Clean Energy schnitt im vergangenen Jahr noch am besten ab, ist dafür im laufenden Jahr aber Letzter. Bei Big Data ist es genau andersherum“, so der Kapitalmarktanalyst, der auch Co-Manager des Multithemenfonds HQT Megatrends ist. Insgesamt war in den vergangenen fünf Jahren der Spitzenreiter bei den genannten neun Investmentthemen nicht derselbe. Und das gelte auch für das Tabellenende.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

In den vergangenen fünf Jahren war der Spitzenreiter bei den neun untersuchten Investmentthemen nicht einmal derselbe. © HQ Trust

Allerdings variiere nicht nur die Performance zwischen den einzelnen Investmentthemen stark, auch innerhalb eines Themas zeigen die untersuchten Fonds und ETFs sehr große Renditedifferenzen. In welchen Trend sollen Anleger nun also investieren? Tachtler hat dafür folgende Tipps: