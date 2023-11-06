Warum es den besten Megatrend nicht gibt
Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst beim Multi Family Office HQ Trust, hat sich intensiv mit Megatrends auseinandergesetzt: Für den Zeitraum von 2006 bis September 2023 hat er die durchschnittliche Performance aller thematischen Fonds oder ETFs ermittelt, die im jeweiligen Kalenderjahr am Markt waren.
Bei seiner Untersuchung berücksichtigte Tachtler insgesamt neun Investmentthemen: Big Data & AI, Clean Energy, Cyber Security, Digital Finance, Digital Health, Future Mobility, Global Brands, Robotics sowie Wasser. Sein Fazit: „Den besten Megatrend gibt es nicht: Die Unterschiede in der Performance können von einem zum anderen Jahr enorm sein.“
Der Blick auf 2022 und 2023 zeige dabei, wie stark die Varianz mitunter ausfallen kann. „Clean Energy schnitt im vergangenen Jahr noch am besten ab, ist dafür im laufenden Jahr aber Letzter. Bei Big Data ist es genau andersherum“, so der Kapitalmarktanalyst, der auch Co-Manager des Multithemenfonds HQT Megatrends ist. Insgesamt war in den vergangenen fünf Jahren der Spitzenreiter bei den genannten neun Investmentthemen nicht derselbe. Und das gelte auch für das Tabellenende.
Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:
Allerdings variiere nicht nur die Performance zwischen den einzelnen Investmentthemen stark, auch innerhalb eines Themas zeigen die untersuchten Fonds und ETFs sehr große Renditedifferenzen. In welchen Trend sollen Anleger nun also investieren? Tachtler hat dafür folgende Tipps:
- „Da der vermeintlich beste Megatrend nicht konstant ist, erscheint es sinnvoller, breit gestreut auf thematische Investments zu setzen.“
- „Ein gleichgewichteter Multi-Themen-Ansatz reduziert die starken Performanceschwankungen einzelner Investmentthemen.“
- „Bei der Auswahl thematischer Investmentkonzepte ist eine Analyse der Produkte vor dem Hintergrund des bestehenden Portfolios unerlässlich.“