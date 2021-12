Megatrends DAS INVESTMENT und Pictet Asset Management starten Kooperation

DAS INVESTMENT und Pictet Asset Management berichten künftig zusammen über die Entwicklung von Megatrends und ihren Einfluß auf Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik. Unter www.dasinvestment.com/megatrends bündelt die Redaktion von DAS INVESTMENT das Know-how des Schweizer Vermögensverwalters, der Megatrends erfolgreich in langfristige Investmentthemen übersetzt. „Megatrends besitzen die Fähigkeit, die Finanzlandschaft zu verändern. Daraus ergeben sich auch überdurchschnittliche Investmentchancen“, erklärt Vanyo Walter, Leiter Pictet Asset Management Deutschland.

Themen, Analysen und Gespräche zu Megatrends werden von der Redaktion in soziale Medien verlängert. Zugleich wird die von Pictet Asset Management initiierte Seite „Mega.online“ als unabhängiges Informationsmedium in den redaktionellen Content eingebunden. „Wir freuen uns, mit Pictet Asset Management einen so erfahrenen und modernen Partner für dieses spannende Thema gefunden zu haben“, sagt Malte Dreher, Chefredakteur von DAS INVESTMENT.

Pictet Asset Management ist ein Pionier im Bereich globaler Themeninvestments. Im Jahr 2000 legte der Schweizer Vermögensverwalter mit dem Pictet-Water (933349) einen Themenfonds auf, der gezielt in Unternehmen investiert, die zu Lösungen für die weltweite Wasserknappheit und -verschmutzung beitragen und gleichzeitig das Potenzial für nachhaltige langfristige Renditen mit sich bringen.

Heute ist der Fonds ein Klassiker thematischer Investments und eine Erfolgsgeschichte: Seit Auflegung erreichte Pictet-Water eine Performance von 6,5 Prozent jährlich.

2008 folgte die Auflegung des Pictet Global Megatrend Selection (A0X8JW) und in 2015 der Start des Pictet-Robotics (A141Q6). Zwei Fonds, die heute über 7 Milliarden Euro verwalten. Insgesamt verwaltet Pictet Asset Management im Themenfondsbereich über 25 Mrd Euro.