Megatrends: Pictet zwischen Holz und Hightech

„Pictet hat speziell in diesen Segmenten langfristige, nachhaltige Veränderungen bei strukturellen Faktoren wie Demografie, Lebensstil, Gesetzgebung und Umwelt identifiziert“, erklärt der Portfoliomanager Hans Peter Portner. Die Investitionsthemen des Fonds, sogenannte Megatrends, sollen monatlich neu gewichtet werden, um teure Themen automatisch durch unterbewertete zu ersetzen. In der Startphase wird der Fonds in die Portfolios der acht bestehenden Themenfonds von Pictet investieren. Jedoch soll der Fonds nach Unternehmensangaben nicht als Dachfonds strukturiert sein. Dadurch will die Gesellschaft doppelte Managementgebühren vermeiden. Der Fonds steht sowohl institutionellen als auch privaten und Kleinanlegern offen. Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5 Prozent, die Managementgebühr 1,6 Prozent.