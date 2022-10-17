Volkswirt Henning Vöpel
Regulierung allein führt zu Deformation, nicht zu Transformation
In den letzten Jahren wurde immer wieder von großen Umbrüchen gesprochen, die vor uns liegen würden: Klimawandel, Cyber-Kriege und Demokratiekrise. Wir taten dies ohne gravierende Beunruhigung, eher mit einer gewissen Lust an der Provokation, weil wir dachten, wir hätten noch jede Menge Zeit. Der Klimawandel würde erst ein Problem der nächsten, vielleicht übernächsten Generation sein, Cyber-Kriege würde es erst dann geben, wenn Künstliche Intelligenz uns Menschen die Kontrolle entrissen hätten, und die Demokratie wäre erst in Gefahr, wenn die Wölfe, die doch in jedem Gewande Wölfe bleiben, aus ihren Schafspelzen kämen.