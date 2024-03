Wir leben in einer Welt voller schneller und lauter Nachrichten. Doch manchmal kommt das, was am wichtigsten ist, leise daher. 2023 beherrschten künstliche Intelligenz (KI), die sanfte wirtschaftliche Landung, an die zuvor nur wenige geglaubt hatten, und die Glorreichen Sieben die Nachrichten. Völlig zu Recht verdienten diese drei Schlagzeilen Aufmerksamkeit. Es gibt jedoch eine Handvoll Ereignisse, die sich im Laufe der Zeit als ebenso wichtig oder sogar wichtiger für Tech-Investoren erweisen könnten. Wir stellen fünf Aspekte vor, die Anleger möglicherweise nicht auf dem Schirm haben.

1. GLP-1-Medikamente könnten einen größeren Einfluss auf das menschliche Leben haben als KI.

Ebenso wie Large Language Models (LLM) gab es GLP-1 bereits vor 2023, aber wie bei LLM erreichte die Medienberichterstattung einen Wendepunkt.

Gegenwärtig sind laut NBC News 40 Prozent der Amerikaner entweder fettleibig oder krankhaft fettleibig. Es ist ein gewaltiges Zeichen des Fortschritts, dass Fettleibigkeit weltweit den Hunger in den Schatten gestellt hat, wie CNN berichtete. Gegen das Problem der Fettleibigkeit gibt es mit GLP-1 jetzt ein Medikament, das übermäßigen Appetit eindämmt. Der Hype um GLP-1 ist unserer Einschätzung nach daher durchaus gerechtfertigt. Das neue Medikament hat das Potenzial, die Ernährungsgewohnheiten drastisch zum Positiven zu verändern.

Unserer Meinung nach könnten GLP-1-Medikamente einen größeren Einfluss auf das Leben der Menschen haben als KI selbst. GLP-1 kann bei der Behandlung chronischer Krankheiten helfen, u. a. bei der Vorbeugung von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Nierenerkrankungen, Leberzirrhose und sogar bei Alkohol-, Tabak- und Glücksspielsucht.

Dabei gehen die Auswirkungen dieser Medikamente wahrscheinlich über die Verbesserung unserer Lebensqualität hinaus; wir erwarten, dass sie sich auch auf andere Branchen auswirken. Ein Beispiel: Flugzeuge könnten bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff pro Flug verbrauchen, was ihnen eine willkommene Kostenersparnis bringt. In den 1980er-Jahren ließ American Airlines eine Olive pro Salat weg, um 40.000 US-Dollar pro Jahr einzusparen, was Forbes zufolge zum Teil auf die niedrigeren Treibstoffkosten zurückzuführen war.

2. Die Zulassung börsengehandelter Krypto-ETFs vereinfacht Anlegern den Zugang zur Anlageklasse.

Am 11. Januar 2024 genehmigte in den USA die Securities and Exchange Commission (SEC) die Notierung und den Handel von lang erwarteten Bitcoin-ETFs.

Die Amerikaner können nun Bitcoin zuverlässig, fair und ohne Abschläge bei mehreren großen Finanzinstituten kaufen. Wenn man der Hausse-These Glauben schenkt, dass der Kryptomarkt, der heute nach Forbes-Berechnungen 1,7 Billionen US-Dollar schwer ist, größer werden könnte als der Goldmarkt, der nach Gold-Report-Angaben derzeit 14 Billionen US-Dollar umfasst, dann war die Bitcoin-ETF-Zulassung ein wichtiges positives Signal. Aber natürlich sollte nicht vergessen werden, dass Kryptowährungen immer noch risikoreicher sind als Gold.

3. Die FDA hat die ersten Gene-Editing-Medikamente zugelassen.

Die US Food and Drug Administration (FDA) gab grünes Licht für zwei Gene-Editing-Therapien zur Behandlung der Sichelzellenkrankheit, einer genetischen Störung des Blutes, die bei den Patienten zu Anämie und extremen Schmerzen führt. Es handelt sich um einen erstaunlichen Meilenstein in der Medizin: Wissenschaftler sind nun in der Lage, ein Gen auf sichere und wirksame Weise zu verändern, um eine Krankheit zu behandeln.

Die beiden Gene-Editing-Medikamente waren nur zwei von 55 neuen Medikamenten, die im Jahr 2023 zugelassen wurden. Zum Vergleich: 55 ist die höchste Anzahl neuer Arzneimittel, die in den vergangenen 30 Jahren in einem Jahr zugelassen wurden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Sichelzellen-Medikamente nicht die einzigen genomischen Medikamente waren, die zugelassen wurden, sondern nur die ersten, die speziell das Gen-Editing nutzen. Tatsächlich hat die FDA im Jahr 2023 fünf verschiedene Zell- und Gentherapien zugelassen, im Vergleich zu insgesamt fünf in den fünf Jahren zuvor, wie Rare Disease Advisor meldete.

Die massive Beschleunigung bei den Arzneimittelzulassungen machte 2023 zu einem Spitzenjahr für Innovationen im Gesundheitswesen. Die Zulassungen sind wichtig, weil den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) Ergebnisse gegenüberstehen müssen, um Innovation voranzutreiben. In Zukunft könnten Gentherapien Tausende von Krankheiten behandeln, darunter Krebs, Herzkrankheiten, Hämophilie, Blindheit, AIDS, Mukoviszidose, Chorea Huntington, Muskeldystrophie und sogar Covid-19. Und dabei wird es nicht bleiben.

4. Viele Einhorn-Unternehmen gingen vor dem Hintergrund der Nullzinspolitik in Konkurs oder wurden übernommen.

Die Nullzinspolitik ist vorbei. Nach Investitionskapital in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar für mehr als 50 verschiedene Marken für Essensliefer- und Taxidienste (wie The Economist berichtete) und weiteren Hunderten Milliarden für neue E-Automarken, für die kostspielige Anmietung von exklusiven Bürogebäuden und vielen weiteren Beispielen hat das Ende kostenloser Kredite zu einer gesunden, anhaltenden Konsolidierung geführt.

Ein Einhorn ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das mehr als eine Milliarde US-Dollar wert ist. 2023 war das Jahr, in dem viele Einhörner, viele von ihnen Disruptoren, in Konkurs gingen oder übernommen wurden. Im Jahr 2021 erlebten Einhörner ihren bisherigen Höhepunkt: 171 gingen an die Börse; doch im Jahr 2023 war jedes zweite von ihnen nur noch halb so viel wert, wie Crunchbase offenlegte. Darüber hinaus waren von den 532 Einhörnern im Jahr 2023 60 Prozent zwischen 2020 und 2022, also vor dem Anstieg der Zinssätze, nicht mehr neu bewertet worden. Es ist absehbar, dass viele dieser Unternehmen keine Einhörner mehr sein werden, sobald sie vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Zinsen neu bewertet werden.

Die Kapitaleffizienz ist heute dramatisch niedriger als noch vor zwei Jahren. Einige Unternehmen werden heute mit weniger als dem Vierfachen ihres Startkapitals an der Börse bewertet –Risikokapitalgeber hätten folglich besser in die Technologieunternehmen des S&P 500 investieren können. Erschwerend kommt hinzu, dass private Unternehmen mittlerweile Schwierigkeiten haben, an die Börse zu gehen: Nur 7 Prozent der Einhörner werden im Jahr 2023 an die Börse gehen, während es vor zehn Jahren noch 66 Prozent waren, erinnert Cowboy Ventures.

5. Das Apple Virtual Reality (VR)-Headset wurde vorgestellt.

Apple ist seit jeher ein Vorreiter in Sachen Hardware für Verbraucher. Im Jahr 2007 verblüffte die Einführung des iPhones die Welt; ein revolutionäres Gerät, das Erwachsene in den USA heute im Durchschnitt fünf Stunden am Tag nutzen. Im Jahr 2015 kam die Apple Watch auf den Markt, von der heute weltweit mehr Stück verkauft werden als von allen anderen Uhren zusammen. Und jetzt ist Apples erstes Mixed-Reality-Headset namens Vision Pro auf dem Markt, das dank seiner unglaublich schnellen Halbleiter Bilder 8-mal schneller als ein Wimpernschlag zu verarbeitet. Wir haben das Produkt getestet und stimmen mit den Bewertungen überein: Dieses Headset ist großartig. Wir würden behaupten, dass es für viele den Fernseher ersetzen kann, da es ein völlig immersives Erlebnis bietet.

Wir stehen noch am Anfang der vierten industriellen Revolution

Unserer Ansicht nach sind fünf Großinnovationen über die großen Ereignisse des Jahres hinaus eine beachtliche Zahl. Die fünf genannten „Ausrufezeichen“ signalisieren, dass sich der Wandel weiterhin in rasantem Tempo vollzieht, dass sich die Innovation in der Wirtschaft beschleunigt und dass wir noch ganz am Anfang der vierten industriellen Revolution stehen. Diese Revolution ist ein Wandel auf der Ebene des Bytes, des Atoms und des Gens. Wir erwarten, dass zukünftig enorme Wertschöpfung für die Gesellschaft entsteht, von der Investoren profitieren können.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zu den Zinsen. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio den steigenden Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Veränderungen der Bonitätsbewertung einer Anleihe oder der Bonitätsbewertung oder Finanzkraft des Emittenten, Versicherers oder Garantiegebers der Anleihe können sich auf deren Wert auswirken.