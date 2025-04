Zu hohe Pensionen und zu niedrige Ziele: Vergangene Woche hatte der Stimmrechtsberater ISS die Vergütung der Allianz-Vorstände kritisiert. Die ISS-Berater empfahlen den Aktionären, bei der Hauptversammlung am 8. Mai gegen das überarbeitete Vergütungssystem für Allianz-Vorstände zu stimmen.

Grund seien vor allem die hohen Pensionszahlungen, erklärt ISS. Diese machen bei den Allianz-Vorständen 50 Prozent des Grundgehalts aus. Vergleichbare europäische Konzerne geben dafür laut ISS mit 10 bis 30 Prozent des Grundgehalts viel weniger Geld aus.

Ein weiterer Grund seien die Leistungsanreize, so ISS weiter. Das Unternehmen hat ein langfristiges Bonusprogramm (Long-Term Incentive Plan, LTIP) konzipiert, das Führungskräfte für die Erreichung mehrjähriger Unternehmensziele belohnen soll. Diese Ziele umfassen typischerweise mehrere Jahre und sind an spezifische Leistungskennzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses gebunden. Allerdings seien diese Ziele nicht herausfordernd genug gestaltet, kritisieren die ISS-Berater. So könnten Auszahlungen im Rahmen dieses Programms selbst dann erfolgen, wenn die Rendite für Allianz-Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) bis zu 50 Prozentpunkte unter jener anderer europäischer Versicherungsunternehmen liegt.