Spur der Milliarden Weiße Underdogs und die Kraft der Masse: Womit Apple sein Geld verdient

Wie Apple unter dem neuen Chef John Ternus sein Geld verdient und warum ausgerechnet der wertvollste Konzern der Welt einen Neustart braucht.

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Mit dem iPhone-Event am 9. September beginnt für Apple sichtbar eine neue Ära. John Ternus, 51, führt erstmals als Vorstandschef durch die wichtigste Produktshow des Jahres. Er übernimmt einen Konzern mit 416 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz, einer Börsenbewertung von rund 4,7 Billionen US-Dollar und einer Geldmaschine, die noch immer vom iPhone angetrieben wird. Doch den wertvollsten Teil dieser Maschine bilden längst Abos, Werbung, Cloud-Dienste und Plattformgebühren. Ternus muss beides zugleich schaffen: das bestehende System schützen und endlich wieder zeigen, woher Apples nächster Wachstumsschub kommen soll.

John Ternus' erster Auftritt als Apple-Chef bestand aus fünf Buchstaben: „Hello“. Der erste Beitrag auf X war so knapp, wie Wegbegleiter ihn beschreiben: unaufgeregt, kontrolliert, ohne Show. Bis zum Ende der Woche folgten ihm fast eine Million Menschen – einem Manager, den außerhalb der Technikwelt kaum jemand kannte. Vier Tage später, am Mittwoch, 9. September, steht die größere Bewährungsprobe an. Apple überträgt sein Herbst-Event um 10 Uhr kalifornischer Zeit, 19 Uhr in Deutschland. Erwartet wird die neue iPhone-Generation; Experten rechnen zudem mit Apples erstem faltbaren iPhone. Der Konzern selbst hat vorab lediglich das Event angekündigt.

Ternus führt Apple seit dem 1. September und damit den zweitwertvollsten Konzern der Welt nach Nvidia. Tim Cook, 65, bleibt als Executive Chairman an Bord. Die viermonatige Übergabe war lange vorbereitet, vom Verwaltungsrat einstimmig beschlossen und bewusst so angelegt, dass Apples Betriebssystem der Macht nicht abstürzt. Ternus durfte Cook bereits zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway begleiten. Jetzt muss er beweisen, dass Kontinuität bei Apple nicht mit Stillstand verwechselt werden muss.

Der Ingenieur aus der zweiten Reihe

Ternus ist der erste Produktentwickler an Apples Spitze. Steve Jobs war Gründer und Produktvisionär, Cook der Meister von Lieferketten und Skalierung. Ternus steht für die Generation, die noch unter Jobs lernte, Produkte als geschlossenes Erlebnis zu denken, nicht als Ansammlung von Bauteilen. Er studierte Maschinenbau an der University of Pennsylvania, arbeitete kurz bei Virtual Research Systems und stieß 2001 zu Apples Produktdesign. Damals verkaufte Apple noch farbige Kunststoffcomputer und kämpfte um Relevanz. Heute verantwortet derselbe Mann ein Unternehmen, dessen Marktwert größer ist als die Wirtschaftsleistung der meisten Staaten.

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Seine Karriere verlief stetig und ohne große Sprünge: 2013 wurde er Vice President Hardware Engineering, 2021 folgte er seinem Mentor Dan Riccio als Senior Vice President. Ternus arbeitete an iPad und AirPods, an Generationen von iPhone, Mac und Apple Watch und vor allem an der Umstellung des Mac auf die hauseigenen Apple-Chips. Diese Transformation ist sein stärkstes Argument. Apple verringerte damit die Abhängigkeit von Intel, verbesserte Leistung und Energieeffizienz und gab dem zuvor reifen PC-Geschäft einen neuen Produktzyklus.

Ein aktuelles Porträt in der „Financial Times“ zeichnet Ternus als hochkompetent, wenig eitel und auffallend ruhig. Wendell Weeks, Chef des langjährigen Apple-Zulieferers Corning, verbindet diese Ruhe mit Ternus' Leidenschaft für Rennwagen: Man müsse „verdammt ruhig“ sein und sich der Exzellenz verschreiben, um darin gut zu sein. Das klingt wie eine passende Stellenbeschreibung für Apple. Schließlich entscheidet in Cupertino nicht nur die beste Idee, sondern die Fähigkeit, sie millionenfach, pünktlich und mit außerordentlich hoher Marge auszuliefern.

416 Milliarden Dollar Umsatz, und das iPhone bleibt die Sonne

Tim Cook übergab keinen Sanierungsfall. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Apple 416,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 112,0 Milliarden Dollar Nettogewinn. Der operative Cashflow lag bei 111,5 Milliarden Dollar. Seit Cook 2011 übernahm, stieg der Jahresumsatz von rund 108 Milliarden auf mehr als 416 Milliarden Dollar; der Börsenwert wuchs von ungefähr 350 Milliarden auf zeitweise mehr als vier Billionen Dollar. Cook machte Apple größer, breiter und berechenbarer.

Trotz aller neuen Kategorien blieb die ökonomische Architektur stabil: Jeder zweite Umsatzdollar kommt direkt aus dem iPhone. Im dritten Geschäftsquartal 2026 setzte Apple allein mit dem Smartphone 54,3 Milliarden Dollar um – fast 10 Milliarden mehr als im Vorjahresquartal und 49,6 Prozent des Konzernumsatzes. Das iPhone ist damit auch fast zwei Jahrzehnte nach seiner Geburtsstunde kein Produkt unter vielen. Es ist der Zugangsschlüssel zu Apples gesamtem System: zur Watch am Handgelenk, zu AirPods im Ohr, zu iCloud, App Store, Apple Music, Apple TV, Fitness, Werbung, Bezahldiensten und Garantieprodukten.

Apple meldet inzwischen eine installierte Basis von mehr als 2,5 Milliarden aktiven Geräten. Jedes aktive Gerät ist eine potenzielle Verkaufsstelle, ein Zahlungsinstrument und ein Verteidiger gegen den Wechsel zu Android. Den Burggraben bilden weniger Marke und Design als die Wechselkosten eines vernetzten Alltags: Fotos, Nachrichten, Uhren, Kopfhörer, Gesundheitsdaten, Passwörter, Apps und Abos funktionieren zusammen. Wer geht, lässt Bequemlichkeit zurück.

Das Wachstum ist zurück, aber nicht überall

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 zeigte, wie leistungsfähig dieses System noch immer ist. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 109,4 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie um 29 Prozent auf 2,02 Dollar. iPhone und Mac legten zweistellig zu, die Services erreichten einen Rekord. Nur das iPad schrumpfte. In China, wo Apples Umsatz im Geschäftsjahr 2025 noch um vier Prozent gefallen war, sprang er im Quartal um 22 Prozent. Das nimmt kurzfristig Druck aus der Geschichte vom schwindenden China-Geschäft, beseitigt aber weder den Wettbewerb mit lokalen Herstellern noch die Abhängigkeit der Lieferkette.

Die Schlagzeile von 50,1 Prozent Konzernbruttomarge verdient allerdings ein Sternchen. Rund zwei Prozentpunkte stammten aus günstigen Erstattungen zuvor gezahlter Zölle. Ohne diesen Einmaleffekt hätte die Marge eher bei gut 48 Prozent gelegen. Das ist immer noch stark, aber näher an der von Apple für das Folgequartal in Aussicht gestellten Spanne von 47 bis 48 Prozent. Für Ternus liegt hier eine erste Lektion: Die Nachfrage ist robust, doch Wechselkurse, Speicherpreise, Zölle und der Umbau der Lieferkette können selbst Apples enorme Preissetzungsmacht nicht vollständig neutralisieren.

Services: 28 Prozent Umsatz, 42 Prozent Bruttogewinn

Der größte Unterschied zum Apple des Jahres 2023 liegt in der Gewinnrechnung. Im Juniquartal 2026 erlösten die Services 30,7 Milliarden Dollar. Das waren 28,1 Prozent des Umsatzes, aber 42,4 Prozent des Bruttogewinns. Die Bruttomarge der Dienste lag bei 75,6 Prozent. Bei Hardware waren es 40,1 Prozent – ebenfalls deutlich mehr als früher, doch nur gut halb so viel. Ein zusätzlicher Dollar Services-Umsatz ist für Apple deshalb wesentlich wertvoller als ein zusätzlicher Dollar aus einem Gerät.

75,6 Prozent So hoch war die Bruttomarge des Services-Geschäfts im dritten Geschäftsquartal 2026. Die Hardware kam auf 40,1 Prozent.

Zu dieser Sparte zählen App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Werbung, Bezahldienste, AppleCare, Lizenzzahlungen und weitere Angebote. Apple nennt keine Umsätze einzelner Dienste. Das erschwert die Analyse und schützt die lukrativsten Quellen vor genauer Beobachtung. Im aktuellen Quartalsbericht nennt Apple vor allem Werbung und Cloud-Dienste als Wachstumstreiber. Die Zahl der bezahlten Abonnements auf der Plattform überstieg nach Unternehmensangaben 1,5 Milliarden. Wichtig: Das sind Abonnements, nicht Menschen, und enthalten sind auch Abos von Drittanbietern, die über den App Store abgerechnet werden.

Das wirtschaftliche Prinzip ist einfach. Apple verkauft zunächst ein teures Gerät und verdient danach an seiner Nutzung weiter. Ein Kunde zahlt für mehr iCloud-Speicher, lädt eine kostenpflichtige App, schließt vielleicht den Musik-Streamingdienst Apple Music ab, kauft AppleCare oder bezahlt mit Apple Pay. Kein einzelner Betrag wirkt spektakulär. In der Masse von Milliarden Geräten werden kleine, wiederkehrende Zahlungen zu einem Geschäft mit mehr als 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz und einer Marge, die klassische Elektronikhersteller nie erreichen.

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Der teuerste Platz auf dem iPhone

Ein besonders profitables Stück dieser Infrastruktur ist unsichtbar: die Voreinstellung der Suchmaschine. Im Kartellprozess gegen Google kam heraus, dass Google für das Jahr 2022 rund 20 Milliarden Dollar an Apple zahlte, um Standardsuche in Safari zu bleiben. Der Betrag für 2026 ist nicht öffentlich.

Das Geschäft überstand 2025 zunächst auch die US-Kartellentscheidung: Google durfte Revenue-Sharing-Zahlungen fortsetzen, musste aber auf exklusive Verträge verzichten und bestimmte Daten teilen. Für Apple bleibt die Zahlung hochattraktiv, weil ihr kaum direkte Kosten gegenüberstehen. Genau das macht sie regulatorisch verwundbar. Sollte ein Gericht das Modell später begrenzen, würde nicht nur Umsatz fehlen; die außergewöhnlich hohe Services-Marge könnte sichtbar sinken.

Der App Store verliert seine einfache Gebührenlogik

Auch beim App Store ist die alte Kurzformel „30 Prozent für Apple“ zu grob geworden. In der Europäischen Union gelten seit August 2026 neue, komplizierte Gebührenmodelle. Bei Apples eigener Zahlungsabwicklung werden im Regelfall 26 Prozent fällig, für viele kleinere Anbieter und lang laufende Abos 15 Prozent. Alternative Zahlungsabwicklung kostet 20 beziehungsweise 10 Prozent, externe Kauf-Links 15 beziehungsweise 10 Prozent. Wer Apps über alternative Marktplätze oder das Web vertreibt, zahlt zusätzlich eine Core Technology Commission von fünf Prozent.

Diese Matrix zeigt, wie Apple versucht, den wirtschaftlichen Wert seiner Plattform zu bewahren, obwohl Regulierer mehr Wahlfreiheit erzwingen. Parallel laufen in den USA das Verfahren des Justizministeriums und der jahrelange Streit mit Epic Games. Apple focht zudem eine EU-Geldbuße von 500 Millionen Euro an. Ternus muss hier einen schwierigen Mittelweg finden: Die Plattform soll sicher und konsistent bleiben, Entwickler sollen sich nicht ausgenutzt fühlen, und der Gewinnpool der Services darf nicht erodieren.

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Kleiner im Umsatz, groß für den Burggraben

Mac, iPad und die Sammelsparte aus Wearables, Home und Zubehör wirken neben dem iPhone klein. Zusammen kamen sie 2025 dennoch auf 97,4 Milliarden Dollar Umsatz und damit mehr als viele Dax-Konzerne. Ihre strategische Bedeutung reicht über diese Zahl hinaus. Ein Mac bindet professionelle Nutzer, das iPad besetzt Schule, Kreativarbeit und Unterhaltung, die Watch sammelt Gesundheitsdaten, AirPods machen Audio und Sprachassistenten allgegenwärtig. Jedes weitere Gerät vergrößert die Wechselkosten und erzeugt neue Flächen für Dienste.

Der Mac ist Ternus' eigenes Erfolgsstück. Die Umstellung auf Apple Silicon veränderte die Kosten- und Leistungslogik des Produkts und trug 2025 zu einem Umsatzplus von zwölf Prozent bei. Im Juniquartal 2026 wuchs der Mac sogar um 29 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar. Bei Watch und AirPods bleibt Apple undurchsichtig: weder Stückzahlen noch Einzelumsätze. Schätzungen aus dem Jahr 2023 sollten deshalb nicht als harte Fakten fortgeschrieben werden. Sicher ist nur, dass die gesamte Kategorie 2025 35,7 Milliarden Dollar umsetzte und um vier Prozent schrumpfte; im aktuellen Quartal gelang wieder ein Plus von sechs Prozent.

Das zeigt die Grenze von Cooks Diversifizierung. Apple hat viele zusätzliche Produkte geschaffen, aber kein zweites iPhone. Das teure Vision-Pro-Headset blieb bislang ein Nischenprodukt. Ein faltbares iPhone wäre wirtschaftlich attraktiv, wenn es hohe Verkaufspreise und einen neuen Upgrade-Zyklus auslöst. Es wäre aber zunächst eine neue Form des bestehenden Motors, kein neuer Motor. Ternus wird sich daran messen lassen müssen, ob aus Gesundheit, räumlichem Computing, neuen Formfaktoren oder noch unbekannten Kategorien ein Geschäft von echter Konzernrelevanz entsteht.

Die Apple-Aktie in fünf Kennzahlen Stand: Schlusskurs vom 4. September 2026 1. Kurs und Marktwert

319,97 US-Dollar je Aktie, rund 4,71 Billionen Dollar Börsenwert. Damit notiert Apple nahe seinem historischen Höchststand. 2. Bewertung

Auf die vergangenen zwölf Monate (8,71 Dollar Gewinn je Aktie) ergibt sich ein KGV von 36,7. Für das laufende Geschäftsjahr sinkt es nur auf 36,2, für 2027 auf 33,5. Zum Vergleich: Der langjährige Durchschnitt lag deutlich tiefer. Anleger zahlen also für Wachstum, das erst noch kommen muss. 3. Dividende

0,27 Dollar pro Quartal, 1,08 Dollar im Jahr. Beim aktuellen Kurs sind das 0,34 Prozent Rendite. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund zwölf Prozent des erwarteten Gewinns. Apple hätte reichlich Spielraum, nutzt ihn aber lieber für Rückkäufe. 4. Aktienrückkäufe

2025 flossen 90,7 Milliarden Dollar in eigene Aktien, in den ersten neun Monaten 2026 weitere 61,8 Milliarden. Im April genehmigte der Verwaltungsrat zusätzliche 100 Milliarden Dollar, beim heutigen Marktwert entspricht das gut zwei Prozent des Konzerns. 5. Konsens

Analysten erwarten für 2026 rund 477,7 Milliarden Dollar Umsatz und 8,83 Dollar Gewinn je Aktie, für 2027 etwa 525,2 Milliarden und 9,54 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 324,53 Dollar und damit nur 1,4 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Apple Pay und Apple Card: Die Kundenschnittstelle gehört Apple

Im Finanzgeschäft bleibt Apple bei seiner bewährten Arbeitsteilung. Der Konzern besitzt das Gerät, die Software, die Marke und die Kundenschnittstelle; regulierte Banken stellen Bilanz, Kredite und Teile der Infrastruktur. Apple Pay und Wallet machen das iPhone zum Portemonnaie, doch Apple veröffentlicht weder Transaktionsvolumen noch Umsatz oder Gewinn dieser Angebote separat. Die früher oft genannte pauschale Gebühr von 0,15 Prozent ist deshalb kein belastbarer Maßstab für das weltweite Geschäft.

Zwei Dinge haben sich zuletzt verschoben. Apple Pay Later, der eigene Ratenkaufdienst, wurde im Juni 2024 eingestellt. Bei der Apple Card soll Chase die Rolle von Goldman Sachs übernehmen; die Umstellung ist über rund 24 Monate geplant, Mastercard bleibt das Zahlungsnetzwerk. Das Kartenportfolio umfasste bei der Ankündigung mehr als 20 Milliarden Dollar an Forderungen. Apple wird damit nicht zur Bank. Es bleibt der hochprofitable Vermittler, der Kundenzugang und Datenfluss kontrolliert, während ein Partner einen großen Teil des Kreditrisikos trägt.

Fast 100 Milliarden Dollar freier Cashflow

Am stärksten ist Apple darin, Gewinn in Bargeld zu verwandeln. 2025 erzeugte der Konzern 111,5 Milliarden Dollar operativen Cashflow. Nach Investitionen von 12,7 Milliarden blieben rechnerisch 98,8 Milliarden Dollar freier Cashflow. Das entspricht fast 24 Cent je Umsatzdollar. Dass Apple nur gut drei Prozent des Umsatzes in eigene Sachanlagen stecken muss, liegt auch am ausgelagerten Fertigungsmodell: Zulieferer tragen einen erheblichen Teil der Fabrikinvestitionen.

61,8 Milliarden US-Dollar gab Apple in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 für Aktienrückkäufe aus, zusätzlich zu 11,8 Milliarden Dollar Dividenden.

Von diesem Geld flossen 2025 rund 90,7 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und 15,4 Milliarden in Dividenden. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 kaufte Apple weitere Aktien für rund 61,8 Milliarden Dollar zurück und zahlte 11,8 Milliarden Dollar Dividenden. Der Verwaltungsrat erhöhte die Quartalsdividende im April um vier Prozent auf 0,27 Dollar je Aktie und genehmigte ein zusätzliches Rückkaufvolumen von 100 Milliarden Dollar.

Rund 146,5 Milliarden Dollar lagen Ende Juni in Bargeld und handelbaren Wertpapieren, den Finanzschulden von rund 84,3 Milliarden stand damit ein Netto-Cashpolster von gut 62 Milliarden Dollar gegenüber. Apple kann gleichzeitig investieren, zukaufen und Kapital ausschütten. Aber die Reihenfolge wird für Ternus schwieriger. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 36 kauft Apple eigene Gewinne teuer zurück. Ein zusätzliches Rückkaufprogramm von 100 Milliarden Dollar entspricht beim aktuellen Marktwert nur gut zwei Prozent des Konzerns. Rückkäufe heben den Gewinn je Aktie, schaffen aber kein neues Produkt und keine eigene KI-Infrastruktur.

Der Konzern investiert bereits mehr. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 33 Prozent auf 34,0 Milliarden Dollar. Apple begründet den Sprung unter anderem mit Infrastruktur für Künstliche Intelligenz und mehr Personal. Ternus' Kapitalfrage ist damit konkreter: Wie viel Geld kann Apple weiter an Aktionäre geben, ohne die nächste Plattform zu spät zu finanzieren?

“ „KI ist die mit Abstand größte Herausforderung für Ternus.“ Brian Mulberry Portfoliomanager bei Zacks Investment Management, gegenüber Reuters

KI: Apple kauft Zeit, aber noch keine Gewissheit

Die dringendste Baustelle des neuen Chefs ist Künstliche Intelligenz. Apple besitzt mit seinen Geräten eine der wertvollsten Vertriebsplattformen der Welt, wirkte bei generativer KI aber lange langsamer als Google, Microsoft, OpenAI und Meta. Im Januar 2026 vereinbarten Apple und Google eine mehrjährige Zusammenarbeit: Künftige Apple Foundation Models sollen auf Googles Gemini-Technologie und Cloud-Infrastruktur aufbauen, auch eine stärker personalisierte Siri.

Ökonomisch ist das vernünftig. Apple kann Spitzenmodelle integrieren, ohne sofort die gesamte Recheninfrastruktur eines Hyperscalers aufzubauen. Das schützt kurzfristig Cashflow und Marge. Strategisch schafft es aber eine neue Abhängigkeit ausgerechnet von jenem Konzern, der Apple schon für die Standardsuche bezahlt und zugleich Android kontrolliert. Ternus muss aus einer Partnerschaft ein unverwechselbares Apple-Produkt machen – privat, verlässlich, tief in Hardware und Betriebssystem integriert. Gelingt das, kann KI Upgrades beschleunigen und Services vergrößern. Gelingt es nicht, wird das iPhone zur besten Verpackung für die Intelligenz anderer.

Was John Ternus jetzt anpacken muss

1. KI vom Versprechen zum Produkt machen

Eine neue Siri muss im Alltag sichtbar besser funktionieren, ohne Apples Datenschutzversprechen auszuhöhlen. Ternus muss klären, welche Modellschichten Apple selbst kontrolliert, wo Google zuliefert und welche Investitionen in Rechenzentren dauerhaft notwendig sind. Die um 33 Prozent gestiegenen F&E-Ausgaben zeigen, dass die Rechnung schon jetzt wächst.

2. Den Services-Gewinnpool gegen Regulierung absichern

App-Store-Gebühren, Suchmaschinenzahlungen und vorinstallierte Dienste stehen unter Druck. Ternus braucht ein Modell, das Entwickler und Kunden überzeugt, auch wenn alternative Stores und Zahlwege zunehmen. Je weniger Apple allein über Regeln verdient, desto wichtiger werden Dienste, für die Nutzer freiwillig direkt zahlen.

3. Die Lieferkette verbreitern, ohne die Marge zu zerlegen

Apple verlagert einen wachsenden Teil der Produktion für den US-Markt nach Indien und baut Kapazitäten in Vietnam aus. China bleibt dennoch Produktionszentrum, Absatzmarkt und geopolitisches Risiko. Der Umbau muss schneller werden, darf aber Qualität, Verfügbarkeit und Kosten nicht gefährden.

4. Ein zweites Produkt mit Konzerngewicht finden

Watch und AirPods sind große Erfolge, aber sie ersetzen das iPhone nicht. Vision Pro ist wirtschaftlich bislang eine Randnotiz. Ein faltbares iPhone könnte Preise und Upgrade-Raten heben, bleibt aber Teil des Smartphone-Geschäfts. Ternus braucht auf Dauer eine Kategorie, die neue Nutzer, neue Daten und neue Services erschließt.

5. Kapital zwischen Gegenwart und Zukunft neu austarieren

Solange Apple fast 100 Milliarden Dollar freien Cashflow im Jahr erzeugt, kann es vieles gleichzeitig tun. Aber Rückkäufe sind bei einem KGV über 36 weniger wirkungsvoll als bei niedriger Bewertung. Ternus muss zeigen, dass er Investitionen nicht an ihrer Größe, sondern an ihrer strategischen Rendite misst und dass ein Ingenieur auch Nein zu Projekten sagen kann, die technisch faszinieren, aber wirtschaftlich nicht tragen.

Am 9. September wird sich die Aufmerksamkeit auf Scharniere, Kameras, Chips und Preise richten. Doch die wichtigste Neuigkeit steht bereits auf der Bühne: John Ternus. Der Applaus ist ihm sicher. Für Anleger zählt danach eine trockenere Frage: Kann der neue Chef aus 2,5 Milliarden aktiven Geräten noch mehr wiederkehrenden Gewinn ziehen, ohne Innovation, Entwickler und Kunden gegen sich aufzubringen? Die Geldmaschine läuft. Jetzt muss der Ingenieur zeigen, dass er sie nicht nur warten kann, sondern auch bei voller Last umbauen.