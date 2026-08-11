39,5 Prozent der Privatanleger investieren in Portfolio-ETFs
39,5 Prozent der befragten deutschen Privatanleger besitzen Portfolio-ETFs. 32,4 Prozent erwägen eine Anlage in Portfolio-ETFs. 28,1 Prozent sind strikt gegen Portfolio-ETFs: Diese Gruppe erwägt auch in Zukunft keine Investition. Das geht aus einer Studie unter dem Titel „The Rise of Portfolio ETFs in Europe“ hervor, die Blackrock bei Extra ETF beauftragt hat.
Die Analysten befragten 1.607 Privatanleger in Deutschland. Rund 60 Prozent der Teilnehmer sind älter als 55 Jahre, mehr als ein Drittel verfügt über ein investierbares Vermögen von über 250.000 Euro.