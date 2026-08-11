Die Analysten befragten 1.607 Privatanleger in Deutschland . Rund 60 Prozent der Teilnehmer sind älter als 55 Jahre, mehr als ein Drittel verfügt über ein investierbares Vermögen von über 250.000 Euro.

39,5 Prozent der befragten deutschen Privatanleger besitzen Portfolio-ETFs. 32,4 Prozent erwägen eine Anlage in Portfolio-ETFs. 28,1 Prozent sind strikt gegen Portfolio-ETFs: Diese Gruppe erwägt auch in Zukunft keine Investition. Das geht aus einer Studie unter dem Titel „The Rise of Portfolio ETFs in Europe“ hervor, die Blackrock bei Extra ETF beauftragt hat.

Mit rund 78 Prozent waren Portfolio-ETFs dem Großteil der Befragten ein Begriff. „Portfolio-ETFs bündeln mehrere Anlageklassen wie Aktien und Anleihen in einem einzigen börsengehandelten Fonds“, definieren die Studienautoren die untersuchte Fondsart. Portfolio-ETFs gibt es seit 20 Jahren, wobei die handelbaren Fonds im Schnitt seit sechs Jahren auf dem Markt sind.

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Mehrheit der Nichtnutzer stellt Portfolio selbst zusammen

Ein Blick auf die Nichtnutzer von Portfolio-ETFs teilt sie in zwei Gruppen: Die Produktverweigerer und die Produktskeptiker. In Gruppe eins herrscht ein großes Selbstbewusstsein bezüglich der eigenen Anlagekompetenzen. Rund 53 Prozent der Nichtnutzer geben an, ihr Portfolio lieber selbst zusammenzustellen. Rund 29 Prozent sagen, sie haben „keinen Bedarf“, da ihr Portfolio „anders strukturiert ist“. Die Verweigerer geben außerdem an, dass ihnen die Rendite zu gering ist (16,3 Prozent) und die Produkte zu intransparent (12,2 Prozent). Mehrfachantworten waren möglich.

Doch Fondsanbieter können bei der zweiten Gruppe ansetzen: 23 Prozent halten Portfolio-ETFs für zu teuer. Gut 17 Prozent sagen, ihnen „fehlt das notwendige Wissen“. Rund 10 Prozent „kannten das Produkt bisher nicht“. Die fehlende Kommunikation bietet eine Chance für Berater. Bisher haben nur 2,8 Prozent der Befragten ihr Wissen von Beratern. 8,6 Prozent erlangten die Informationen von ihrer Bank oder ihrem Broker. 23,6 Prozent erhielten das Wissen über Portfolio-ETFs von Finfluencern, 52,6 Prozent von ETF-Anbietern und 79,2 Prozent von Finanzportalen.

Die Erwartungen der nichtinvestierten Anleger an zukünftige Produkte unterstreichen, welches Gewicht Kosten und Transparenz haben: 59 Prozent wünschen sich niedrigere Gebühren, 39 Prozent mehr Transparenz von Anbietern und 31 Prozent eine breitere Produktpalette.

Weiterempfehlungsrate von 80 Prozent

Der Großteil der Privatanleger, die in Portfolio-ETFs investieren, ist mit der Anlageentscheidung zufrieden. Rund 83 Prozent der Anleger würden Portfolio-ETFs weiterempfehlen, nur etwa 4 Prozent nicht. 31 Prozent der Nutzer setzen ausschließlich Sparpläne ein, 29 Prozent kombinieren Sparpläne mit Einmalanlagen. 28 Prozent der Sparplan-Nutzer zahlen monatlich mehr als 500 Euro ein, fast drei Viertel investieren ab 100 Euro pro Monat. Knapp die Hälfte der in Portfolio-ETFs investierten Privatanleger legte mindestens 10.000 Euro bei ihrer ersten Anlage in diese Produktklasse an.

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Als wichtigsten Vorteil von Portfolio-ETFs nennen die Befragten die Streuung über mehrere Anlageklassen: 68 Prozent führen sie als zentrales Argument an. Damit einhergehend nennen viele Anleger ein als gering wahrgenommenes Risiko als Argument für diese Anlageklasse: rund 42 Prozent schätzen das automatische Risikomanagement.

Dachfonds verkaufen dieses Versprechen durch aktive Selektion: Ein Profi sucht die besten Manager aus, mischt sie klug, steuert das Risiko. Jeder vierte in Portfolio-ETFs investierte Privatanleger findet positiv, dass in dieser Anlageklasse „alles aus einer Hand kommt.“ Wie sehr sich beide Welten inzwischen ähneln, zeigt ein Blick auf die Zusammensetzung der Zielfonds von professionellen Dachfondsmanagern – nachzulesen in der aktuellen Print-Ausgabe von DAS INVESTMENT.