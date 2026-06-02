Die seit Anfang 2026 geltende Aktivrente ist bei den Menschen, die sie am ehesten nutzen könnten, weitgehend unbekannt. Das zeigt eine Umfrage von Standard Life.

Die Aktivrente ermöglicht es Rentnern, über das reguläre Rentenalter hinaus erwerbstätig zu bleiben und dabei Steuern und Sozialabgaben zu sparen. Trotzdem ist das Modell bei Über-50-Jährigen weder bekannt, noch beliebt.

Die Aktivrente ermöglicht es Rentnern, über das reguläre Rentenalter hinaus erwerbstätig zu bleiben und dabei Steuern und Sozialabgaben zu sparen. Trotz dieser Anreize bleibt die Resonanz in der Zielgruppe gering.

Mehr als die Hälfte der Menschen über 50 Jahre in Deutschland (55 Prozent) kennt die seit Beginn des Jahres 2026 geltende Aktivrente nicht. Unter denjenigen, die das Modell kennen, hält die Mehrheit (57 Prozent) es für uninteressant – nur 35 Prozent bewerten es als interessant. Das sind Ergebnisse der Ruhestandsumfrage 2026, die das Marktforschungsinstitut Yougov im März 2026 im Auftrag des Lebensversicherers Standard Life unter 844 Personen ab 50 Jahren in Deutschland durchgeführt hat.

Sorgen um die Altersvorsorge – vor allem bei 50- bis 60-Jährigen

Insgesamt blickt mehr als die Hälfte der über 50-Jährigen (53 Prozent) optimistisch auf den Ruhestand, nur 18 Prozent pessimistisch. Dennoch hält fast jeder Dritte (29 Prozent) die eigene finanzielle Absicherung im Alter für gefährdet. Besonders ausgeprägt ist die Skepsis bei den 50- bis 60-Jährigen: Nur 33 Prozent dieser Gruppe blicken optimistisch auf den bevorstehenden Ruhestand, 40 Prozent sehen ihre finanzielle Absicherung als gefährdet an.

Die Selbsteinschätzung zur Altersvorsorge fällt insgesamt durchwachsen aus: 15 Prozent bewerten ihre finanzielle Absicherung mit der Schulnote „mangelhaft“, 13 Prozent mit „ungenügend“. Nur 27 Prozent sehen ihre Vorsorge als „gut“ oder „sehr gut“ an. Die Durchschnittsnote hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert, von 3,66 auf 3,58.

Nur jeder Zehnte nutzt professionelle Beratung

Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) sind der Ansicht, die Ruhestandsplanung eigenständig bewältigen zu können, 19 Prozent planen gar nicht. Nur 10 Prozent suchen professionelle Beratung. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) haben bislang keinen Überblick über ihre künftigen Einnahmen und Ausgaben im Ruhestand erstellt – gegenüber 69 Prozent im Vorjahr ein leichter Rückgang. 58 Prozent rechnen damit, im Ruhestand ein deutlich geringeres Einkommen als im Erwerbsleben zu haben. Für 59 Prozent wäre die eigene Pflegebedürftigkeit oder die eines Familienmitglieds eine finanzielle Herausforderung.

Keine Bereitschaft zum Rentenverzicht

Auf die Frage, ob sie für die Sicherung der Rente nachfolgender Generationen Einbußen bei der eigenen Rente akzeptieren würden, antworteten 79 Prozent der über 50-Jährigen mit Nein. Nur 9 Prozent zeigten sich dazu bereit.

Zur Umfrage: Yougov befragte im März 2026 im Auftrag von Standard Life insgesamt 844 Personen ab 50 Jahren in Deutschland. Es handelt sich um die zweite Auflage der jährlichen Ruhestandsumfrage.