Wer ist der beste unabhängige Vermögensverwalter Deutschlands? Es liegt vielleicht nahe, zu sagen: Wer das meiste Geld verwaltet. Damit würde unter den konzernunabhängigen Vermögensverwaltungen Flossbach von Storch mit über 70 Milliarden Euro Assets under Management automatisch an der Spitze stehen.

Doch Größe allein sagt wenig über die Qualität und Zukunftsfähigkeit eines Geschäftsmodells aus, sagen die Autoren einer aktuellen Studie zum deutschen Vermögensverwaltermarkt.

Der PBF Monitor 2025, erstellt vom Beratungsunternehmen Pro Boutiquenfonds, bringt vor diesem Hintergrund einen neuen Qualitätsmaßstab ins Spiel: den „PBF-Strength Indikator“. Dieser bewertet unabhängige Vermögensverwalter nach insgesamt 20 unterschiedlichen Kriterien aus vier Kategorien. Für die aktuelle Auswertung wurden Daten aus dem Jahr 2023 betrachtet - dem jüngsten Zeitraum, für den bereits die vollständigen Geschäftsergebnisse aller Gesellschaften vorliegen.

Das Ergebnis: Die Frankfurter Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft führt das Ranking mit 93,3 Punkten an – deutlich vor Flossbach von Storch, das nur auf Platz 5 kommt. Doch auch kleinere Häuser, darunter solche, die sich vor allem mit klassischer diskretionärer Vermögensverwaltung beschäftigen, landen auf vorderen Plätzen.

Der deutsche Markt unabhängiger Vermögensverwalter ist in den vergangenen Jahren gewachsen, jedenfalls nach verwalteten Mitteln: Knapp 400 Milliarden Euro verwalteten die rund 460 Häuser Ende des Jahres 2023. Gleichzeitig unterliegt die Branche zunehmend komplexen Herausforderungen: neue Regulierung, steigende Anforderungen durch Investoren sowie wachsende allgemeine Erwartungen an Unternehmensführung und Transparenz.

„Trotz dieser Entwicklungen mangelt es bislang an einem integrierten, objektivierten Bewertungsmodell, das neben klassischen Performancekennzahlen auch strukturelle, finanzielle und qualitative Erfolgsfaktoren in den Blick nimmt“, konstatieren die Studienautoren.

Vier Dimensionen, 20 Kriterien, 100 Punkte

Der PBF-Strength Indikator basiert auf vier leicht unterschiedlich gewichteten Kategorien:

Marktposition (25 Prozent): Diese Dimension misst die wirtschaftliche Stärke und Marktdurchdringung. Bewertet werden Provisionserträge, Assets under Management, Mitarbeiteranzahl sowie das Wachstum der Mittelzuflüsse über ein und drei Jahre.

Diese Dimension misst die wirtschaftliche Stärke und Marktdurchdringung. Bewertet werden Provisionserträge, Assets under Management, Mitarbeiteranzahl sowie das Wachstum der Mittelzuflüsse über ein und drei Jahre. Krisenresilienz (25 Prozent): Hier geht es um die Fähigkeit, wirtschaftliche Stressphasen zu überstehen. Kriterien sind Unternehmensalter, Bilanzsumme, haftendes Eigenkapital, Eigenkapital-zu-Ertrag-Quote, Verlustquote in Krisenjahren wie Corona 2020 oder dem Beginn des Ukrainekriegs 2022 – und die Altersstruktur des Managements als Risikofaktor für Nachfolgefragen.

Krisenresilienz (25 Prozent): Hier geht es um die Fähigkeit, wirtschaftliche Stressphasen zu überstehen. Kriterien sind Unternehmensalter, Bilanzsumme, haftendes Eigenkapital, Eigenkapital-zu-Ertrag-Quote, Verlustquote in Krisenjahren wie Corona 2020 oder dem Beginn des Ukrainekriegs 2022 – und die Altersstruktur des Managements als Risikofaktor für Nachfolgefragen.

Transparenz & Marktkommunikation (20 Prozent): Diese Kategorie erfasst formelle und qualitative Aspekte der Unternehmenskommunikation: Wie schnell wird der Jahresabschluss veröffentlicht? Werden zentrale Kennzahlen wie Assets under Management freiwillig offengelegt? Ist die Geschäftsführung inhabergeführt oder extern besetzt?

Unternehmenserfolg & Finanzstruktur (30 Prozent): Die wichtigste Dimension fokussiert auf betriebswirtschaftliche Robustheit und Effizienz: Cost-Income-Ratio, Ebit und Ebit-Marge, Umsatzrendite und Jahresüberschuss.

Die Bewertungslogik folgt einer relativen Skala: Die besten zehn Prozent innerhalb der Vergleichsgruppe erhalten die Maximalpunktzahl, die niedrigsten zehn Prozent den Minimalwert. Durch die Gewichtung der Einzelfaktoren ergibt sich eine Höchstpunktzahl von 100 Punkten.

Die Top 25: Vielfalt an der Spitze

Das Ranking der Top 25 umfasst eine ganze Bandbreite an Geschäftsmodellen, darunter sowohl Häuser mit Schwerpunkt Fondsmanagement als auch klassische Vermögensverwalter, die mit Einzelkunden arbeiten. Sichtbar ist das bereits an den Top fünf:

Acatis Investment (93,3 Punkte): Die Frankfurter Gesellschaft punktet nach Ansicht der Studienautoren mit einer starker Markenwirkung, hoher Skalierung und stabiler Profitabilität. Das hybride B2B2C-Modell über eigene Fondsstrategien mit Fokus auf Value-Investing mache sie zu einem besonders robusten Anbieter. Capitell Vermögens-Management (87,1 Punkte): Als einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter mit klassischem B2C-Geschäftsmodell überzeuge Capitell durch Größe, Breite in der Kundenstruktur und organisches Wachstum. SPSW Capital (86,9 Punkte): Das Hamburger Haus betreibt aktives Fondsmanagement und verfolgt ein B2B-Geschäft mit ausgewählten Vertriebspartnern. Die Top-Platzierung belegt aus Sicht der Studienautoren: Auch fokussierte Boutique-Strategien können einen Spitzenplatz erreichen. Captrader (86,8 Punkte): Der deutsche Online-Broker hat ein anderes Geschäftsmodell als klassische Vermögensverwalter, fällt aber aufgrund seiner Unabhängigkeit und Lizenz als Wertpapierinstitut ebenfalls in den Kreis der Betrachteten. Nach PBF-Strength Indikator steht das Unternehmen auf Platz 4. Flossbach von Storch (86,1 Punkte): Der Marktführer nach verwaltetem Vermögen landet erst auf Platz 5 – ein Beleg dafür, dass der Indikator tatsächlich mehr als nur Größe bewertet.

Weiter in den Top 25 finden sich etablierte Namen wie Feri (Platz 6), Aramea Asset Management (Platz 7), DJE Kapital (Platz 9) und Lupus alpha (Platz 19). Doch auch spezialisierte Vermögensverwalter mit klassischem Private-Client-Fokus sind stark vertreten: BV & P Vermögen (Platz 10), Proaktiva (Platz 11), Hartz Regehr (Platz 12), KSW Vermögensverwaltung (Platz 13) oder Spiekermann & Co (Platz 18).

Strukturqualität schlägt Größe

„Bemerkenswert ist, dass sich unter den Top 25 nicht ausschließlich die volumen- und ertragsstärksten Anbieter finden“, stellen die Studienautoren fest. „Zahlreiche Gesellschaften belegen im Gesamtranking zwar lediglich mittlere Plätze innerhalb der Top 100, zeichnen sich jedoch durch überdurchschnittliche Effizienzkennzahlen, eine hohe Eigenkapitalrendite und starke Erträge pro Mitarbeiter aus.“

Die Zusammensetzung der Top 25 zeige zudem: B2C-orientierte Vermögensverwalter seien keineswegs im Nachteil. Neben den großen Häusern mit institutionellem B2B-Fokus und Ausrichtung auf Effizienz und hohe Volumina – wie DJE, Flossbach von Storch, Aramea oder Loys – könnten auch B2C-Modelle sehr leistungsfähig sein, wenn Prozesse, Personalstruktur und Servicequalität stimmten.

Unter den Top-Platzierten nach dem PBF-Strength Indikator landen somit vor allem Vermögensverwalter, die stabile Prozesse im Unternehmen haben, hohe Eigenkapitalrenditen erzielen, transparent kommunizieren und demografisch gut aufgestellt sind.

Der PBF-Strength Indikator soll auch einen praktischen Nutzen haben, wünschen sich die Studienautoren: Jene besonders gut bewerteten Häuser, die auf den ersten 25 Plätzen landen, sollen bei Pro Boutiquenfonds ein zugehöriges Siegel erwerben und in ihrer Kommunikation einsetzen können. Nicht zuletzt soll der PBF-Strength Indikator auch den bewerteten Häusern selbst Hinweise geben, wo im Unternehmen es Verbesserungsbedarf gibt.

Transparenz im Rückwärtsgang

Interessante Beobachtung: Im Rahmen ihrer Recherchearbeit stießen die Studienautoren auf einen bedenklichen Trend. Die Anzahl der Gesellschaften, die ihre AuM-Zahlen veröffentlichen, sank 2023 von 192 auf 186 – ein Minus von 3,1 Prozent. Der Rückgang betreffe insbesondere kleinere und weniger medienaffine Häuser, die sich häufig auch aus strategischen Gründen undurchsichtig zeigten, wie die Autoren vermuten.

Der Gesetzgeber schreibe zwar nicht vor, dass Vermögensverwalter die Höhe ihrer Assets under Management offenlegten. Diese Zahl werde vielmehr auf freiwilliger Basis kommuniziert. Dennoch wäre mehr Offenheit für alle Seiten hilfreich, geben die Studienautoren zu bedenken.

Die Top-25-Vermögensverwalter laut PBF-Strength Indikator, alphabetisch sortiert:

Der vollständige PBF Monitor 2025 mit allen Detailtabellen und Rankings ist bei Pro Boutiquenfonds erhältlich.