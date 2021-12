Mehr als quantitative Kriterien anwenden Solide Renditen mit Long-und Short-Positionen

Von Erfolgsunternehmen profitieren und aus Aktien mit negativer Kursentwicklung zusätzlich Kapital schlagen – das ist der. 130/30-Fonds setzen diesen Wunsch strategisch um: Die Portfoliomanager schrauben den Investitionsgrad bei chancenreichen Unternehmen auf 130 Prozent hoch. Gleichzeitig wird bei rückschlaggefährdeten Titeln auf sinkende Kurse gesetzt. Diese Short-Positionen machen zumeistaus. Im Ergebnis sind Anleger zu 100 Prozent an den Aktienmärkten investiert. Die Übergewichtung erfolgreicher Gesellschaften und das Shorten der Kellerkinder lassen das gesamte Portfolio in Aufschwungphasen stärker steigen als den Vergleichsindex, so das Kalkül. In Abschwungphasen wiederum sollen die geshorteten Aktien das Rückschlagsrisiko dämpfen.verfehlten allerdings zahlreiche 130/30-Fonds ihre Performance-Ziele. Die Strategie fiel daher in Ungnade–, meinen Neil Robson und Ashish Kochar. Nach Erkenntnis der beiden Columbia-Threadneedle-Fondsmanager enttäuschten vor allem jene Fonds, die ihre Long- und Short-Positionen, den Robson und Kochar seit Anfang 2014 managen und dessen Erfolgskonzept sie seither fortsetzen. Das Gespann nutzt hierzu umfassende Fundamentalanalysen und bewertet dabei auch Chancen und Risiken von Einzeltiteln.Die Hartnäckigkeit des Managements, nicht nur quantitativ vorzugehen,. „Durch die Umsetzung des fundamentalen Bottomup-Ansatzes bei der Auswahl von Long-und Short-Positionen kann der Fonds seit seiner Auflegung solide Renditen erwirtschaften“, erklärt Robson.: So blieb der Fonds nicht nur im Jahr 2008, sondern auch 2011 standhaft, obwohl die Eurokrise den internationalen Aktienindex um rund 7 Prozent abstürzen ließ. Im Hausse-Jahr 2013 wiederum gewann der Global Extended Alpha Fund in US-Dollar gerechnet 38,7 Prozent. Die Outperformance gegenüber dem Index betrug damit mehr als 13 Prozentpunkte. Und Robson und Kochar konnten den MSCI World in der Ein-Jahres-Betrachtung (Stand: Ende Juli 2015)schlagen – es wäre nicht verwunderlich, wenn Sie den Marktdurchschnitt auch künftig deklassieren.