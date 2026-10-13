Roboter werden zur intelligenten Schnittstelle zwischen KI und realer Welt. Der Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology setzt dabei nicht auf einzelne Robotikhersteller, sondern auf die gesamte technologische Wertschöpfungskette – von Halbleitern und Sensorik bis zu Software und Cybersecurity.

Zur Zukunft der Automatisierung Mehr als Roboter: Die neue Welt der intelligenten Maschinen

Ein humanoider Roboter bei der Montage eines Motors auf der Yunqi-Technologiekonferenz im September 2026 in Hangzhou, China: Robotik verbindet mehrere der wichtigsten Innovationstrends unserer Zeit.

3,64 Milliarden US-Dollar (Stand: Oktober 2026) Fondsvolumen: Das Management des Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology scheint einiges richtig zu machen. Investiert wird in Unternehmen, die von der zunehmenden Automatisierung und der Verschmelzung von künstlicher Intelligenz mit der physischen Welt profitieren. Dabei beschränkt sich der Fonds nicht auf klassische Robotikhersteller, sondern investiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Halbleitern und Sensorik über Software und Cybersecurity bis hin zu industriellen Anwendungen.

Roboter waren lange vor allem aus automatisierten Produktionsstraßen bekannt. Inzwischen verändert sich ihr Einsatzspektrum grundlegend. KI versetzt Maschinen zunehmend in die Lage, ihre Umgebung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten und eigenständig Entscheidungen zu treffen. Damit dürfte der Megatrend Robotik zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen digitaler Intelligenz und der realen Wirtschaft werden.

„Wir erleben einen Wandel von der klassischen Industrierobotik hin zu einer neuen Generation physischer KI. Künstliche Intelligenz wird über Roboter, autonome Systeme und intelligente Maschinen in der realen Wirtschaft wirksam“, beobachtet Johan Van der Biest, Co-Global Head of Equity Management (leitender Manager des Fonds) bei Candriam.

Mehrere strukturelle Treiber

Aus Sicht des Candriam-Teams, zu dem neben Van der Biest auch Felix Demaeght (Co-Manager) und Nathaniel Wejchert (Co-Manager) gehören, sprechen mehrere langfristige Entwicklungen für eine zunehmende Automatisierung. Dazu zählen insbesondere der demografische Wandel und der Arbeitskräftemangel. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, mit weniger verfügbaren Arbeitskräften produktiver zu werden. Automatisierung kann dabei helfen, viele Tätigkeiten zu übernehmen.

Hinzu kommen Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz. Bessere Fähigkeiten bei Wahrnehmung, Schlussfolgerung und autonomer Entscheidungsfindung erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Robotern über klar strukturierte Produktionsumgebungen hinaus.

Bildquelle: Candriam

Auch geopolitische Veränderungen spielen eine Rolle. Der Aufbau widerstandsfähigerer Lieferketten und die Verlagerung von Produktionskapazitäten in heimische oder näher gelegene Märkte erhöhen den Anreiz, Fertigungsprozesse stärker zu automatisieren. Gleichzeitig gewinnt Ressourceneffizienz an Bedeutung: Intelligente Systeme tragen dazu bei, Energie, Material und Transportkapazitäten gezielter einzusetzen.

„Robotik ist für uns kein isoliertes Branchenthema. Sie verbindet mehrere der wichtigsten Innovationstrends unserer Zeit – von KI und Halbleitern über Sensoren und Software bis hin zu fortschrittlicher Fertigung. Genau diese Breite macht das Investmentthema langfristig interessant“, erklärt Van der Biest.

Breites Anlageuniversum statt reiner Roboter-Wette

Der Fonds versteht Robotics entsprechend als breites Themenfeld, dem im Anlagekonzept neun miteinander verbundene Subthemen zugeordnet sind. Dazu gehören Industrieroboter, Sensorik, Mechatronik, Sicherheitstechnologien, Serviceroboter, künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Smart-Factory-Konzepte, das Internet der Dinge (IoT)/Big Data sowie Technologien, die Entwicklungssprünge ermöglichen (Leapfrogging-Technologien).

Damit reicht das Investmentuniversum weit über Unternehmen hinaus, die Roboter produzieren. Auch Anbieter von Recheninfrastruktur, Halbleitern, Sensoren, Software oder Sicherheitslösungen können von der zunehmenden Verbreitung automatisierter Systeme profitieren.

Diese breite Betrachtung spiegelt sich auch im Portfolio wider. Zu den zehn größten Emittenten gehören unter anderem Alphabet, Micron Technology, Palo Alto Networks, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ServiceNow, ASML, Siemens und CrowdStrike (Stand: 18. September 2026). Rund 90 Prozent des Portfolios entfallen auf Large Caps, etwa zehn Prozent auf Mid Caps.

Regional liegt der Schwerpunkt auf Nordamerika mit mehr als 70 Prozent. Auf die Eurozone entfallen rund 15 Prozent, auf asiatische Schwellenländer etwa 10 Prozent. Auf Sektorebene dominieren Informationstechnologie und Industrieunternehmen; Finanzwerte sind ebenfalls vertreten.

Technologische Gewinner von morgen im Blick

Eine zentrale Herausforderung thematischer Investments besteht darin, dass technologische Führungspositionen schnell wechseln können. Das Candriam-Team will sich deshalb nicht allein auf klassische Finanzkennzahlen oder bereits etablierte Marktführer verlassen. Ein eigener Innovationsansatz des in die SFDR-Kategorie gemäß Artikel 8 eingestuften Fonds soll Unternehmen identifizieren, die über technologische Fähigkeiten, eine ausgeprägte Innovationskultur und eine strategische Positionierung verfügen, um auch in der nächsten Entwicklungsphase der Robotik sich dem Wettbewerb erfolgreich stellen zu können.

Unterstützt wird das Investmentteam dabei von einem Robotics Advisory Board, dem Wissenschaftler und Spezialisten aus dem Bereich Robotik angehören. Ihr Know-how soll helfen, technologische Entwicklungen, neue Anwendungen und mögliche Veränderungen bei der Marktdurchdringung frühzeitig einzuordnen. „Für uns ist entscheidend, nicht nur die heutigen Gewinner der Robotik zu betrachten. Technologische Zyklen verändern sich schnell. Deshalb wollen wir Unternehmen identifizieren, die auch bei der nächsten Entwicklungsstufe – von intelligenter Automatisierung bis hin zu physischer KI – ihre Innovationsfähigkeit unter Beweis stellen können“, blickt Van der Biest voraus.

Von der Fabrik in den Alltag

Die potenzielle Marktentwicklung ist entsprechend breit. Robotics findet zunehmend Anwendung in Bereichen wie Logistik, Gesundheitswesen, Mobilität, Landwirtschaft und Konsum. Nach Einschätzung von Morgan Stanley Research könnten allein die weltweiten Umsätze mit Robotik-Hardware bis 2050 rund 25 Billionen US-Dollar erreichen. Zu den potenziell größten Segmenten zählen humanoide Roboter, Robo-Taxis und andere autonome Fahrzeuge sowie Serviceroboter.

Für Anleger eröffnet der Candriam-Fonds Zugang zu einem langfristigen technologischen Wandel, der mehrere Branchen gleichzeitig betrifft. Der im Morningstar-Rating mit derzeit 3 von 5 Sternen (Kategorie: EAA Fund Sector Equity Technology, Stand: 31.08.2026) bewertete Fonds setzt dabei nicht auf eine einzelne Anwendung oder einen einzelnen Hersteller, sondern auf das gesamte Innovationsumfeld.

Von Industrierobotern zu physischer künstlicher Intelligenz