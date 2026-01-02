Generationenberatung mit Genogrammen: Im dritten Teil unserer Serie zeigt CFP und MLP-Berater Mitja Ganz, wie sich Genogramme bei der Liquiditätsplanung einsetzen lassen.

Aus der CFP-Praxis Mehr als Stammbaum: Wie Genogramme bei der Generationenberatung helfen – Teil 3

Drei Generationen im Park: CFP und MLP-Berater Mitja Ganz gibt Tipps für die Generationenberatung.

Für die Generationenberatung ist – mehr noch als bei der Ruhestandsplanung – ein guter Überblick der betreuten Familie in all ihren Facetten unerlässlich.

Im ersten Teil dieser Serie konnten wir den praktischen Nutzen des Genogramms erkennen, insbesondere die Zeitersparnis im fachlichen Austausch und den sich intuitiv ergebenden Überblick über die Kundenfamilie.

Im zweiten Teil haben wir den Bereich Pflege als praktische Anwendung beleuchtet.

Nun rücken wir für die schon bekannte Familie Helfreich den Aspekt der Liquiditätsplanung in den Mittelpunkt.

Rückblick: Was hat sich bei der Familie getan?

Familie Helfreich wurde durch die bisherige Beratung und tatsächlich vor allem die Visualisierung der Familienübersicht animiert, gemeinsam mit Anwalt und Notar die rechtlichen Regelungen anzugehen: Max und Susi haben Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung aktualisiert.

Tom hat ein Testament mit Testamentsvollstreckung errichtet. Die Verfügungsgewalt über sein (zukünftiges) Vermögen liegt nun statt bei Ex-Freundin Lisa bei Vater Max oder ersatzweise bei Bruder Denis. Die volljährigen Kinder haben eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung hinterlegt – ein Schritt, der häufig vergessen wird, durch die Visualisierung im Genogramm aber ins Gedächtnis gerufen werden kann.

Immer wieder sind Eltern erwachsener Kinder überrascht, dass sie im Falle eines Unfalls und der Frage nach medizinischen Details von Ärzten wie Dritte behandelt werden. Das Pflegerisiko wurde durch den Abschluss von Pflegezusatzversicherungen für Max, Susi, Tom, Denis und Nils reduziert.

Abbildung 1: Genogramm der erweiterten Familie mit Kennzeichnung rechtlicher Regelungen

Abb. 1 | Bildquelle: Mitja Ganz

Liquidität über Lebensphasen – fünf wiederkehrende Szenarien

Im nächsten Schritt ist unserer Kundenfamilie die Liquidität in unterschiedlichen Situationen wichtig. Unabhängig von Familienübersichten ist Liquidität oft ein Kernthema in der Beratung. Mit dem Genogramm wird der Kundenfamilie die Möglichkeit gegeben, besonders schnell den Stand der Dinge für unterschiedliche Zeitpunkte und Szenarien zu erfassen. „Klassische“ Finanzplanungen betrachten den heutigen Status und den gewünschten Ruhestandsbeginn. In der Beratungspraxis stellen sich Liquiditätsfragen jedoch phasenbezogen. Bewährt haben sich diese fünf Szenarien:

Liquidität standardmäßig heute und mit beispielsweise 67 Liquidität mit 75 unter dem Aspekt häufigerer Reisen und gesundheitlicher Prävention Liquidität mit 85 unter dem Aspekt stärker notwendiger Unterstützung Liquidität mit 95 unter dem Aspekt evtl. notwendiger stationärer Pflege Liquidität im Erbfall inklusive vorhandener Pflichtteilsansprüche

Wie unterstützt das Genogramm hier? Es visualisiert „nur“ die in Finanzplanungsprogrammen erstellten Szenarien, allerdings eben auf sehr einfache Art, die bei den beratenen Kundenfamilien viele Überlegungen sehr konkret werden lässt.

Abbildung 2: Genogramm der Vermögenssituation

Abb. 2 | Bildquelle: Mitja Ganz

Praxisbeispiel: Die Liquidität im Erbfall von Max

Betrachten wir nun das konkrete Szenario, dass Max verstirbt. Derzeit wären nach Schulden circa 5.149 TEUR relevant, darunter insbesondere Max‘ Hälfte des eigengenutzten Hauses, die vermieteten Wohnungen sowie das betriebliche beziehungsweise betriebsnotwendige Vermögen, das unter Umständen der Erbschaftssteuer-Privilegierung unterliegt. Weiterhin sind der Versorgungsfreibetrag und der steuerfreie Zugewinnausgleich zu berücksichtigen.

Für die vermieteten Immobilien, Wertpapiere und Vorsorgeverträge nehmen wir im vereinfachten Beispiel an, dass keine stillen Reserven vorliegen – diese wären nämlich fiktiv zu versteuern und würden Max‘ Zugewinn mindern.

Der Versorgungsfreibetrag muss wegen der hohen Witwenrentenansprüche von Susi auf Null gesetzt werden. Beim Steuersatz gehen wir von 40 Prozent aus. Somit wären 1.176 TEUR Zugewinn an Susi auszugleichen und es ergäben sich „machbare“ 347 TEUR Erbschaftssteuer.

Aufgrund der Schuldenquote sollte der Todesfallschutz trotzdem genauer geprüft werden, da Notverkäufe beim Wegfall von Max’ Einkommen zu befürchten wären. Der Todesfallschutz ist aktuell mit 2.390 TEUR ausreichend dimensioniert, um insbesondere Susis Schuldenstand zu bedienen, wenn die gut laufende Facharzt-Praxis als Mieter ausfallen würde. Hierbei wurde, um eine Besteuerung zu vermeiden, die versicherte Person „über Kreuz“ vom Versicherungsnehmer getrennt.

Abbildung 3: Genogramm der Vermögenssituation und Liquidität im Szenario „Susi beerbt Max“

Abb. 3 | Bildquelle: Mitja Ganz

Allerdings bleibt noch die Frage der Pflichtteilsansprüche: Durch das bereits erstellte Testament sind die Kinder keine Miterben, sondern können maximal die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, hier also ein Viertel durch drei geteilt, und somit jeweils ein Zwölftel der insgesamt 5.149 TEUR inklusive der Erbengemeinschaft mit Max‘ Schwester, als Barauszahlung verlangen.

Im Todesfall von Max entstehen somit rund 1.300 TEUR für die Pflichtteilsansprüche der drei Kinder. Gemeinsam mit den Restschulden von rund 1.200 TEUR für die Praxisimmobilie ergeben sich etwa 2.500 TEUR, die vom Todesfallschutz und der Liquidität abgedeckt sind.

Auch diese Information kann entsprechend mit dem grün markierten Hinweis „L E “ (Liquidität im Erbfall) im Genogramm hinterlegt werden. Konkrete steuerliche Optimierungen sollte die Familie bei Bedarf mit einem Steuerberater besprechen.

Abb. 4: Tabellarische Übersicht im Szenario „Susi beerbt Max“

Abb. 4: Tabellarische Übersicht im Szenario „Susi beerbt Max“ | Bildquelle: Mitja Ganz

Dass bei einem Gesamtvermögen von fast 7.000 TEUR aktuell im Vergleich nur Liquidität von circa 440 TEUR in „Topf 1“ (Kapitalreserve) vorhanden ist, sollte in der Beratung besprochen werden.

Empfehlenswert für die Familie wäre hier, eine Liquidität von 10 bis 15 Prozent anzustreben und dies bei anstehenden Dispositionen zu beachten. Die Facharzt-Praxis erwirtschaftet neben den Abschlagszahlungen auch quartalsweise Schlusszahlungen in Höhe von rund 250 TEUR, sodass hiervon sukzessive Liquidität aufgebaut werden kann.

Diese „Hausaufgabe“ für die Familie für die nächsten 12 bis 18 Monate kann ebenfalls mit der entsprechenden roten Markierung „L A “ (aktuelle Liquidität) im Genogramm sichtbar gemacht werden.

So konnten wir in diesem Beratungsschritt nicht nur wie in der Familienübersicht mittlerweile gewohnt die Kundenfamilie in den Mittelpunkt stellen, sondern auch eines der zentralsten Themen der Finanzplanung – die Liquiditätssteuerung – für einzelne Bereiche detailliert durchdringen und gleichzeitig sehr einfach nachvollziehbar abbilden.