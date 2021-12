Mehr Compliance-Know-how USM Finanz holt Oliver Winter

Oliver Winter wechselt als Leiter für Compliance und Organisation zur Nürnberger Vermögensverwaltung USM Finanz. Der 42-jährige Sparkassenfachwirt kommt von Cortal Consors. Dort baute er in 12 Jahre den Bereich Professional Partners mit auf und leitete das Betreuungsteam. Er war deutschlandweit für die Top-Finanzdienstleister zuständig und zudem im Prozessmanagement und Controlling sowie in der Compliance tätig.Die USM Finanz ist seit fünf Jahren am Markt. Der unabhängige Vermögensverwalter ist spezialisiert auf stochastische Anlagenmodelle und regelbasierte Investitionsentscheidungen.