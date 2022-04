Wind und Sonne Mehr erneuerbare Energien für größere Unabhängigkeit

Als sei der Klimawandel nicht Grund genug für den Ausbau erneuerbarer Energien: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat Deutschland und ganz Europa die Schattenseiten der Energieabhängigkeit von Russland vor Augen geführt. 45 Prozent der Gasimporte der Europäischen Union stammten vor dem Krieg aus Russland. In Deutschland waren es sogar mehr als die Hälfte.

Seit Öl und Gas nicht mehr wie gewohnt in den Westen fließen, sind die Preise massiv gestiegen – so stark, dass die Bundesregierung ein Programm aufgelegt hat, um die sprit- und gaspreisgeplagten Deutschen zu entlasten. Gleichzeitig sollen zunächst mehr Energie aus den USA und dem arabischen Raum in die Bundesrepublik strömen – und die Umstellung auf erneuerbare Energien beschleunigt werden.

Komplette Versorgung mit erneuerbaren Energien bis 2035

„Der wirkliche Weg zur energiepolitischen Unabhängigkeit ist der Ausstieg aus den fossilen Energien. Die Sonne und der Wind gehören eben niemandem", sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Sein FDP-Kollege aus dem Finanzressort spricht von „Freiheitsenergien“. So hat die Bundesregierung Ende Februar ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem unter anderem die nahezu komplette Versorgung mit erneuerbaren Energien nicht mehr nur „vor 2050“, sondern ganz konkret bis 2035 gewährleistet werden soll.

Karsten Reetz / Foto: Anna Mutter

Karsten Reetz, Geschäftsführer des Asset Managers und Projektentwicklers reconcept, begrüßt das: „Nur durch den Ausbau erneuerbarer Energien und mehr Energieeffizienz kann sich mittelfristig der Preis- und Kostendruck merklich verringern und gleichzeitig unsere Energieversorgung in Deutschland unabhängiger von Importen und von klimaschädlichen fossilen Ressourcen werden.“

Mehr erneuerbare Energien sorgen für günstigeren Strom

Aus Sicht von Reetz wird ein höherer Anteil erneuerbarer Energien die Strompreise mittelfristig senken. Dabei verweist er auf wissenschaftliche Studien unter anderem von der Energy Watch Group, einem internationalen Netzwerk von Wissenschaftlern und Politikern, und dem Beratungsunternehmen Aurora Energy Research. Schließlich seien neue Wind- und Solaranlagen bereits heute wettbewerbsfähiger als neu errichtete fossilen Anlagen. Das liege unter anderem an der CO 2 -Bepreisung.

„Das Fraunhofer Institut prognostiziert, dass konventionelle Bestandsanlagen durch die niedrigeren Kosten der Erneuerbaren mittelfristig nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sein werden“, erläutert Reetz.

An der Energiewende teilhaben und doppelt profitieren

Am Ausbau der erneuerbaren Energien ist Reetz mit seinem Team direkt beteiligt, beispielsweise mit dem Windpark Hilpensberg in Baden-Württemberg. Drei Vensys-Anlagen mit je 3 Megawatt Leistung produzieren dort grünen Strom für umgerechnet rund 6.900 Haushalte. Das entspricht einer CO 2 -Ersparnis von rund 13.740 Tonnen jährlich, dem CO 2 -Fußabdruck von rund 1.740 Bürgern.

Mit der grünen Projektanleihe Green Energy Asset Bond II (ISIN: DE000A3MQQJ0) von reconcept können Anleger ab einem Betrag von 1.000 Euro in den Windpark Hilpensberg investieren. Verzinst wird das Papier mit 4,25 Prozent p.a. über fünf Jahre.

Dass die EEG-Umlage voraussichtlich ab Sommer wegfällt, wirkt sich auf die Ertragssituation des Windparks nicht aus. „Für unsere laufenden Projekte gilt weiterhin die 20-Jahres-Garantie für EEG-Tarife ab Inbetriebnahme – so auch für den Windpark Hilpensberg“, betont Reetz. Da dieser im April 2017 ans Netz ging, profitiert er noch weitere 15 Jahre bis 2037 von den gesetzlich garantierten Einspeisevergütungen gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017. Darüber hinaus hat reconcept einen Direktvermarktungsvertrag abgeschlossen, um sich die aktuell hohen Strompreise bis zum Jahr 2025 zu sichern. Anleger können daher sowohl eine finanzielle als auch eine ökologische Rendite einfahren.

Künftig langfristige Stromabnahmeverträge

Das Projekt Windpark Hilpensberg könnte jedoch eines der letzten Investmentangebote dieser Art sein. „Für unsere zukünftigen neuen Projekte im Bereich erneuerbare Energien setzen wir auf Power Purchase Agreements (PPA)“, erläutert Reetz. Dabei handelt es sich um förderungsfreie langfristige Stromabnahmeverträge. Diese sind international bereits etabliert und verbreiten sich auch in Deutschland immer stärker. „Für den Verkäufer bedeuten sie eine Win-Win-Situation.“ Beide Seiten profitieren von einer hohen, langjährigen Planungssicherheit sowie von der Unabhängigkeit vom volatilen Strommarktpreis. Denn: „Die Abnahme des erzeugten Wind- oder Solarstroms ist über mehrere Jahre zu einem Festpreis garantiert.“

Über reconcept:

Die reconcept Gruppe identifiziert am Markt der erneuerbaren Energien Investitionschancen und entwickelt daraus attraktive, nachhaltige Geldanlagen. reconcept-Investments zielen auf eine solide finanzielle Rendite und haben darüber hinaus messbare positive Auswirkungen auf die Umwelt (Impact Investments).

Die zweite Säule dieses grünen Geschäftsmodells ist die Projektentwicklung. reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland – teils in Eigenregie und teils in Kooperation mit erfahrenen Partnern. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.

Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten und gewinnt damit die Basis für solide Investitionen. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Pionieren am Markt der nachhaltigen Geldanlage.