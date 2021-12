Mehr Ertrag bei höherem Risiko: Sauren startet dynamischen Dachfonds

Sauren Fonds-Service legt mit dem Sauren Absolute Return Dynamic (WKN: A1WZ3Z) einen weiteren Dachfonds auf. Der neue Fonds strebt im Vergleich zum Sauren Absolute Return einen höheren Ertrag an und nimmt dafür eine höhere Volatilität in Kauf.Wie der Sauren Absolute Return soll auch der neue Fonds unabhängig vom Markt einen absoluten Wertzuwachs erreichen. Die Zielrendite liegt bei 4 Prozent jährlich. Dabei bleibt der Dachfonds-Spezialist auch bei dem neuen Produkt seinem Motto „Wir investieren nicht in Fonds, wir investieren in Fondsmanager“ treu.Als Grund für die Auflegung des Sauren Absolute Return Dynamic nennt Vertriebsvorstand Peter Buck wiederholte Nachfragen der Investoren nach einem etwas dynamischer verwalteten Absolute-Return-Dachfonds.Die Zeichnungsfrist für den Sauren Absolute Return Dynamic läuft vom 16. Dezember 2013 bis zum 23. Dezember 2013.