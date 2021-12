Redaktion 28.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Mehr Extras als Lohn So viel geben Versicherer für ihre Mitarbeiter aus

Die Personalzusatzkosten in der Versicherungswirtschaft sind 2014 weiter gestiegen und haben sich damit seit 1966 fast verdoppelt. Das meldet der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland (AGV). In anderen Branchen sind die Personalzusatzkosten nicht so hoch.