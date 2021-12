Redaktion 13.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

Mehr Frauen in den Vorständen So wollen milliardenschwere Fonds Druck machen

Investoren machen Druck: Die Fondsgesellschaften Jupiter Asset Management und Old Mutual Global Investors haben nach einem Bericht von "fundstrategy" gelobt, künftig gegen die Ernennung von Männern im "board", dem Entscheidungsgremium in angelsächsischen Unternehmen zu stimmen, wenn es nicht ausreichend Frauen an der Unternehmensspitze gibt.