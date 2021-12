Mehr Geld im Anlage-Topf Diese Lebensversicherer haben die niedrigsten Verwaltungskosten

Besonders gering sind die Verwaltungskosten bei Direktversicherern. So weist Cosmos Direkt eine Kostenquote von lediglich 0,7 Prozent auf. Die Europa Versicherung liegt mit 0,8 Prozent ebenfalls unter der Ein-Prozent-Marke. Branchengrößen wie Allianz, Debeka, R+V und Bayern-Versicherung liegen mit Verwaltungskosten zwischen einem und 1,7 Prozent ebenfalls unter dem Durchschnitt.



Teuer wird es für Versicherungskunden hingegen, wenn sie Policen von PB Leben, My Life, und Rheinland haben. Hier liegt die Kostenquote sogar zwischen 5,9 und 5,2 Prozent. Interrisk, Mamax, Basler Direkt und Inter verbuchen Verwaltungsausgaben von über 4 Prozent. Die großen Versicherer Ergo, HDI, Nürnberger und Axa weisen mit mehr als 3 Prozent ebenfalls überdurchschnittliche Kosten auf.



Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase, in der die Rendite gering ist, spielt für Verbraucher die Höhe der Verwaltungskostenquote bei der Policen-Auswahl eine Rolle. Denn wenn der Versicherer seinen Kunden weniger Kosten vom Beitrag abzieht, wandert mehr Geld in die Anlage. Am Vertragsende kann der Kunde so auch mehr Geld erwarten.