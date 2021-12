Mehr Schutz für Anleger Bundestag beschließt Kleinanlegerschutzgesetz

Am heutigen Donnerstag hat der Bundestag das Kleinanlegerschutzgesetz beschlossen. Was damit verbessert werden soll:Anbieter von Finanzproduktenvon ihren Anlegern einsammeln wollen. Befreit von der so genannten Prospektpflicht sind Anbieter, die ihre Anlagen ohne Provision an den Mann bringen. Wervertreibt, soll noch deutlicher davor warnen, dass die Anlage Verlustrisiken birgt und es sogar zum totalen Verlust der Anlage kommen kann., den kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (Bafin) in seinem Handeln beschränken oder sogar mit einem Vertriebsverbot belegen. Die Bafin kann zudem die Verstöße von Anbietern auf ihrer Homepage veröffentlichen.Generell sollen Vermögensanlagen einehaben. Anleger könnenGebrauch machen. Diewurde auf drei Jahre erhöht. Und Verbraucher können die Vermögensanlage, nämlich innerhalb von sechs Monaten anstelle von zwölf. Anders als ursprünglich geplant , müssen soziale Initiativen und gemeinnützige Projekte sowie Crowdinvesting-Anbieter nur dann einen Prospekt erstellen, wenn der Verkaufspreis aller angebotener Vermögensanlagen mehr als 2,5 Millionen Euro beträgt. Zudem dürfen sie, also auch online, beworben werden. Vertriebler dürfen für diese Anlagen allerdingsverlangen. Zusätzlich dürfen sie nurzahlen.Im Zuge der Diskussion um das Gesetz hatte die Deutsche Kreditwirtschaft gefordert , die Anlagevermittler der Bafin-Kontrolle zu unterwerfen. Diesem Vorschlag folgten die Bundesabgeordneten nicht.