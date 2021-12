Mehr Vorstand bei DJE

Kaffarnik verantwortet künftig Investmentfonds, institutionelle Anleger und den Vertrieb. Außerdem leitet er als Geschäftsführer die Luxemburger Tochtergesellschaft DJE Investment. Kaffarnik begann seine berufliche Karriere nach dem Studium zunächst im Bankgewerbe. 1991 wechselte er in die Investmentbranche und verantwortete unter anderem das Fondsmanagement bei Franken-Invest, in dessen Geschäftsleitung er 1996 eintrat. Unmittelbar vor seiner Tätigkeit für DJE Kapital ab 2006 war er Geschäftsführer bei BHW Invest.Peter Schmitz verantwortet den Bereich Finanzen & Verwaltung sowie das Service- Center. Der Volkswirt kam im Mai 2000 zu DJE Kapital, zuvor war er im Wertpapierbereich einer Großbank und im Controlling eines Telekommunikationsunternehmens tätig.Zum Jahresbeginn ist bereits Jan Ehrhardt, Sohn des Unternehmensgründers Jens Ehrhardt, in den Vorstand aufgerückt.