Mehr Wissen über Gold? Goldmoney hilft

Unter www.goldmoney.com/laboratory zeigt der internationale Goldhändler Goldmoney ab sofort Wissenswertes über das neuerdings so heiß begehrte Edelmetall. In einem aktuellen Beitrag geht es beispielsweise um die chemische Analyse von Gold. Ein Video zeigt, wie Goldmoney Goldbarren per Ultraschall auf Reinheit prüft und dabei Fälschunge entlarvt.In der rechten Spalte der Seite flimmern stets die aktuellen Kurse von Gold, Silber, Platin und Palladium nebst Charts.Die gesamte Fundgrube an Goldwissen gibt es ohne Anmeldung, allerdings nur auf Englisch.