Der Wahlsieg von Donald Trump in der vergangenen Woche war eindeutig: Er gewann sowohl das Electoral College als auch die Mehrheit der Gesamtstimmen und erzielte in nahezu allen demografischen Gruppen Zugewinne. Viele sahen diesen Erfolg als Zuspruch für kühne Veränderungen und als klarer Auftrag für seine Vorhaben. Der Historiker an der Columbia University, Adam Tooze, weist allerdings darauf hin, dass seit einiger Zeit weltweit viele amtierende Regierungen bei Wahlen abgestraft werden. Er betont, dass sich viele Wähler nach einer wirtschaftlichen Verbesserung nach der Pandemie sehnen. Insbesondere die schmerzhaften Preisentwicklungen haben die realwirtschaftliche Situation vieler Menschen verschlechtert.

Die wirtschaftlichen Veränderungen, die US-Wähler sehen wollen

Dieser globale Wahltrend wird noch interessanter, wenn man die wirtschaftlichen Entwicklungen der betroffenen Länder betrachtet. Laut OECD-Daten hat sich der Lebensstandard in den USA in den letzten fünf Jahren nicht nur verbessert, sondern ist regelrecht in die Höhe geschossen. Und das im Gegensatz zu fast allen anderen Regionen der Welt. Anders ausgedrückt: Gemessen an der gesamtwirtschaftlichen Leistung besteht in den USA somit kaum Bedarf an größeren Veränderungen.