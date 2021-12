Mein berufliches Vorbild sehe ich im Spiegel

Das Taschengeld, das ich von meiner Großmutter bekommen und gespart habeIch habe nebenbei in einer TV-Produktionsgesellschaft gearbeitet und einen Kredit aufgenommenDas sehe ich natürlich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel blickeGier ist gut Liar‘s Poker von Michael LewisDas ist eine echte Herausforderung – aber in der Regel liegen mehr Konkurrenten hinter mir als vor mirEin saftiges SteakAuf meine FamilieAls mein Flieger wieder einmal Verspätung hatteRatingagenturenMotorrad-Oldtimer von Ducati Ein Ladekabel für meine Motorrad-Batterie… trivial. Es hat die soziale Kommunikation zwischen den Menschen verändert, aber nicht bereichertBei jeder Art von SeifenopernRockmusik – sehr gerne die Rolling Stones David Bowie und Snow Patrol Ein Konzert der Rolling Stones im Hyde ParkLederhosen – insbesondere im OktoberWein, außer im Oktober – dann trinke ich meistens BierAuf meine Ducati Desmosedici RR – das erste und einzige Motorrad der Moto-GP-Klasse , das je für den Straßenverkehr zugelassen wurdeDie Georges Malaika Foundation von Noella Coursaris , die kürzlich ihre erste Mädchenschule im Kongo gegründet hatDa, wo ich jetzt auch lebe – auf dem Land in der Nähe von London. Dort habe ich das Beste aus beiden WeltenDer 1967 in St. Albans geborene Engländer studiert von 1986 bis 1989 Chemie an der City University of London und beginnt seine berufliche Karriere 1990 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers. Anfang 1995 wechselt er zu Merrill Lynch, wo er sich auf Schwellenländer und den Handel von Lokalwährungsanleihen, Derivaten und Fremdwährungsprodukten spezialisiert. Vier Jahre später gehört er zu den Mitgründern der im Anleihe- und Kreditverbriefungs-Geschäft tätigen Gesellschaft ECM Asset Management. Dort leitet Pamphilon das Portfolio Management und das Kredit-Research. Konkret verantwortlich ist er unter anderem für den im Februar 2013 aufgelegten und von HS Financial Products in Deutschland vertriebenen Ucits-Fonds ECM Absolute Return Credit, der eine von ECM seit 2006 in verschiedenen Mandaten und Programmen eingesetzte Relative-Value-Strategie verfolgt.