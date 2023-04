22 Fragen an Erika Wranegard „Meine Belohnung? Seelenfrieden“

1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Im Alter von elf Jahren habe ich vor Weihnachten Bücher an alle unsere Nachbarn verkauft

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… Landschaftsarchitektin

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Kein Vorbild – aber viele Mentoren, die mich unterstützt haben und noch unterstützen

4. Welche andere Persönlichkeiten imponieren Ihnen?

Ganz allgemein ältere Paare. Es ist etwas wirklich Bewundernswertes, einen anderen Menschen zu lieben und ihn ein Leben lang zu unterstützen

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Doughnut Economics“ von Kate Raworth

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Mit dem Gedanken an mein Team – in herausfordernden Zeiten verbindet nichts mehr als Zusammenhalt

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Seelenfrieden

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanagerin?

Mit Kollegen aus der Branche zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Bereich Sustainable Finance weiterzuentwickeln

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich hätte mich gern in einer frühen Phase an einem Green-Tech-Startup beteiligt, musste aber aus Compliance-Gründen ablehnen

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Darüber, dass ich kein Französisch spreche. Das würde mir das Leben hier in Genf einfacher machen

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Niemandem – wir Schweden sind eher passiv-aggressiv als konfrontativ

12. Was sammeln Sie?

Erinnerungen

13. Ihre liebsten TV-Serie?

„The West Wing“

14. Und Ihr Lieblings-Song?

„Here comes the sun“ von den Beatles

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Das in Schweden sehr stark verbreitete Identifikations-System Bank-ID

16. Fußball ist für mich…

… Malmö FF

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Auf mein Elektrofahrrad

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Wann ist die richtige Zeit, um ins Bett zu gehen?

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… ich Skifahren gehen kann

20. Wein oder Bier zum Essen?

Wein und Mineralwasser

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Die schwedische Kinderkrebshilfe Barncancerfonden

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Nah am Meer

Erika Wranegard: Die 1988 in Malmö geborene Schwedin studiert nach dem Schulabschluss Management an der Warwick University und beginnt ihre berufliche Karriere 2011 als Analystin bei Morgan Stanley Private Wealth Management in London. Im Jahre 2016 wechselt sie zur schwedischen nachhaltigen Vermögensverwaltung Öhman, bei der sie mehrere Renten-Strategien verantwortet. Seit August 2021 arbeitet Wranegard für Lombard Odier in Genf und betreut dort unter anderem den LO Funds Target Net Zero Euro IG Corporate.