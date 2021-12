„Meine FinanzApp“ Fonds Finanz mit neuer Versicherungs-App für Makler

Für die Kunden bietet die App die Möglichkeit, über den Vertragsmanager eine digitale Übersicht über ihre Verträge zu erstellen, die sie selbst einpflegen, verwalten und auch mit neuen Angeboten vergleichen können. Der entscheidende Vorteil gegenüber anderen Apps liegt darin, dass nur Makler diese gegenüber Kunden vertreiben und diese damit an sich binden können. Die Kunden wiederum können den ihnen vertrauten Makler jederzeit hinzuziehen und um ergänzende, persönliche Beratung bitten. Der Makler kann auf den jeweiligen Kundenordner zugreifen und diesen über sein eigenes Verwaltungsprogramm einsehen und individuell anpassen. Dadurch kann er den Kundenberatungsprozess deutlich gezielter und effizienter gestalten.Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, erklärt hierzu: „Mit dieser App möchten wir von der Fonds Finanz unseren Partnern ein praktisches Tool an die Hand geben, mit dem sie bei ihren Kunden punkten können. Der einfache und übersichtliche Aufbau der Anwendung bietet Verbrauchern die Möglichkeit, mit einem kurzen Handgriff alle abgeschlossenen Verträge mit Versicherungen oder Finanzunternehmen einsehen zu können.“Eine besondere, neuartige Funktion der App stellt der News-Bereich dar, der in verschiedene Themenfelder unterteilt ist. In diese kann der Makler entweder selbst aktuelle Nachrichten und Informationen einpflegen oder auf das umfassende Angebot zurückgreifen, das von der Fonds Finanz zur Verfügung gestellt wird. Eine weitere praktische Funktion ist der für Endgeräte optimierte Privathaftpflichtrechner. Er ermöglicht einen schnellen und einfachen Vergleich des bestehenden Vertrages mit anderen Versicherungsangeboten, die gegebenenfalls direkt abgeschlossen werden können. Einen solchen Vergleichsrechner wird es zukünftig auch für weitere Sparten geben. Das Schadensfall-Formular für die unmittelbare Aufnahme und Meldung von Kfz-Schäden ergänzt die umfassenden Funktionen der App.