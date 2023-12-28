Auch 2023 hatten die Personalabteilungen der Asset-Management- und Versicherungsbranche viel zu tun. Werfen Sie einen Blick zurück auf die meistgelesenen Personalmeldungen des Jahres 2023.

Karriere Wer ging, wer kam - Die meistgelesenen Personal-News des Jahres 2023

Das Jahr 2023 war nicht nur ereignisreich, was die Entwicklung des Kapitalmarktes anging. Auch die Personalabteilungen hatten alle Hände voll zu tun: Manche wechselten nach kurzer Zeit wieder den Arbeitgeber, andere nach Jahrzehnten - und mitunter auch die von ihnen selbst gegründeten Unternehmen. Viele wechselten individuell, manche geschlossen als Team.

Grund genug, einen Blick zurückzuwerfen auf das Jahr 2023. Lesen Sie hier die 23 meistgelesenen Personal-News aus den Bereichen Asset Management und Versicherungen des Jahres 2023 auf DAS INVESTMENT.

Platz 23: DJE - Ines Hoffmann soll Vertrieb ausbauen Ines Hoffmann © DJE

Der in Pullach ansässige Vermögensverwalter DJE Kapital verkündet Zuwachs im Vertrieb. Ines Hoffmann wechselt aus dem Private Banking der BB Bank zu der Fondsboutique. >> Hier gibt's die gesamte Meldung zum Nachlesen.