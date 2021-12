Meistgewählter Fonds in Fondspolicen Deshalb geht die Strategie des Fidelity European Growth auf

Konsequente Einzeltitelauswahl, die auf einem rigorosen Research basiert und Qualitätsaktien in den Fokus rückt, dazu ein langjährig bewährtes Risikomanagement: Völlig zu Recht gilt der Fidelity European Growth Fund Anlegern nicht erst in Zeiten niedrigster Zinsen und erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten als solides Kerninvestment. Entsprechend groß ist der Zuspruch auch in Versicherungsprodukten. Laut Fondspolicen-Report 2015 ist der Fidelity European Growth Fund zum neunten Mal in Folge der meistgewählte Fonds für Fondspolicen.Für den Einsatz des Aktienfonds in einer Police spricht viel: So zwingen die niedrigen Zinsen auch sicherheitsorientierte Anleger zum Umdenken. Denn mit vermeintlich sicheren Anlageformen wie etwa Staatsanleihen aus Kerneuropa lassen sich bereits seit geraumer Zeit keine vernünftigen Erträge mehr erwirtschaften. Stattdessen vernichten traditionell sichere Sparformen schleichend das Anlegervermögen. Das macht Aktien für einen langfristigen Vermögensaufbau interessant und sorgt dafür, dass auch Versicherungen zunehmend auf den Aktienmarkt ausweichen.