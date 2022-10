Die zehn aussichtsreichsten Kandidaten unter den meistverkauften Mischfonds in Deutschland – das ist es, wonach die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management regelmäßig fahndet. Die Kölner bieten ein Auswahlportfolio an, das stets die zehn aktuellen Top-Fonds enthält. Alle drei Monate wird neu analysiert und umgeschichtet.

Um die Besten herauszufiltern, werten Analysten um Geschäftsführer und Portfoliomanager Mirko Hajek zu jedem Quartalsende die Listen der meistverkauften Mischfonds aus deutschen Großvertrieben aus. In unserer Chart-Strecke kommentiert Hajek auch die jeweiligen Stärken und Schwächen der Auswahl-Fonds.

Das Scoring von RP basiert auf acht relativen und absoluten Kennzahlen zu Wertentwicklung und Risiko der Fonds, darunter betrachtet Hajek die Drei-Jahres-Performance, die Volatilität und den maximalen Verlust (Maximum Drawdown). Die aktuelle Analyse stammt vom 30. September 2022.

„Kapitalerhalt auch in unruhigen Zeiten“

Zur aktuellen Bestenliste sagt Hajek: „Nach einem erneut schwierigen Quartal an den Märkten kann sich der Janus Henderson Balanced weiterhin an der Spitze halten. Neu dabei ist der Value Intelligence ESG, der gleich auf Platz 3 einsteigt.“ Der Hintergrund: Im Gegensatz zur größeren Konkurrenz gelinge dem Fonds derzeit, was viele Anleger sich wohl von einem vermögensverwaltenden Fonds wünschen: Kapitalerhalt auch in unruhigen Zeiten.

Ebenfalls wieder unter den Top Ten ist der mittlerweile 1,6 Milliarden Euro große Oddo BHF Polaris Moderate. Nicht mehr dabei ist neben dem Nordea Stable Return der Squad Aguja Opportunities. Dessen Drawdown summiert sich nun auf mehr als 25 Prozent – „zu viel, um weiterhin mit den besten Mischfonds mithalten zu können“, so Hajek.

Hier kommt die Top 10:

Platz 10: Ethna-Aktiv

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

ISIN: LU0841179863

Fondsvolumen: 2.056 Mio. Euro

Manager: Arnoldo Valsangiacomo, Luca Pesarini, Michael Blümke

Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Ansatz

Stärken: Zugang zu Opportunitäten in vielen Anlageklassen

Schwächen: Aktive Exposure-Steuerung erfordert gutes Markttiming