Ein bekanntes Gesicht wechselt zu Pictet Asset Management: Melanie Kösser übernimmt künftig den Vertrieb für Finanzintermediäre in Deutschland. An wen sie künftig berichtet.

Melanie Kösser (53) startet am 17. August als Senior Sales Managerin für Finanzintermediäre bei Pictet Asset Management. Sie berichtet an Walter Liebe, Leiter Pictet Asset Management Deutschland. Kösser ist für Kunden aus dem Westen und dem Norden Deutschlands zuständig.

In den vergangenen zehn Jahren war die gebürtige Wolfsburgerin Vertriebsleiterin bei dem britischen Vermögensverwalter Schroders Investment Management am Standort Frankfurt am Main. Dort war sie für intermediäre Kunden zuständig, darunter Bankpartner, Maklerpools, Finanzvermittler, Dachfonds und Vermögensverwalter.

Davor arbeitete sie als Kundenberaterin für Fidecum, einem Anlageberater aus Bad Homburg. Von 1999 bis 2014 arbeitete Kösser bei Bloomberg TV und beim Deutschen Anleger Fernsehen als Redakteurin und Moderatorin.

„Wir freuen uns sehr, mit Melanie Kösser für unser Team eine Top-Netzwerkerin und eine erfahrene Ansprechpartnerin für unsere Kunden gewinnen zu können“, sagt Liebe. Und weiter: „Melanie wird zudem eng mit unserem deutschsprachigen Kapitalmarktexperten Simon Frank zusammenarbeiten, um unserer Visibilität am Markt neue Impulse zu geben.“

Die deutsche Niederlassung von Pictet Asset Management besteht seit 1999 in Frankfurt am Main und betreut alle Kundengruppen in Deutschland. Insgesamt arbeiten bei dem Genfer Vermögensverwalter rund 1.000 Mitarbeiter an 18 Standorten. Das verwaltete Vermögen beträgt 287 Milliarden Euro.